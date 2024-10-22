CHP'den 2025 Bütçesi Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den 2025 Bütçesi Eleştirisi

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Özgür Karabat, 2025 bütçesinde halka hizmet olmadığını, faizlerin korunduğunu vurguladı.

22.10.2024 14:30
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2025 yılı bütçesini değerlendirirken, "Bu bütçede; halka hizmet yok, faizcileri kollamak var. Enflasyonla mücadele yok, günü kurtarmak var. Zenginlere zenginlik, halka yoksulluk var, AKP ile gidilecek yol ise artık yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2025 bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "AKP'nin ülkeyi yönetme kabiliyeti kalmamıştır. İçeride artan yoksulluk ve güvensizlik, dışarıda verilen tavizler ülkenin geleceğini karartıyor" diyen Karabat, 2025 bütçesinde vergi gelirlerindeki yıllık artışın yüzde 46'dan fazla olduğunu ve toplamda 12 milyon TL civarında vergi toplanılacaını belirtti.

Karabat, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Toplanan 12 milyon TL'nin yüzde 56'sını KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler oluşturuyor. Asgari ücret zammı ise %17,5'lik enflasyon hedefine göre yapılacak. 2023 yılında 674 milyar TL olan faiz harcamaları gelecek yıl 2 trilyon TL'yi buluyor. Faiz ödemeleri için daha fazla vergi toplanacak. Maliyetler yükselecek. Peki, enflasyon ile mücadele nerede? Bu bütçede harcamaların arttığı, yatırımların yapılmadığını görüyoruz. Yatırım olmadan, katma değerli üretim gerçekleştirmeden siz enflasyonla nasıl mücadele edeceksiniz?

'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' denilerek yapılan yap-işlet-devret projelerine servet akıtılacak. 2025'te otoyol, köprü geçişleri ve şehir hastaneleri için bütçeden 202,3 milyar TL harcanacak. 2025 tahmini dolar kuruyla ortalama 5 milyar dolar! Hem vatandaş otoyoldan, köprüden geçerken para ödüyor, üstüne bir de toplanan vergilerle devasa ödemeler yapılıyor. 5 milyar dolarla en az 2 köprü yapılır, vatandaş da fahiş fiyatla yolculuk yapmazdı! Bu bütçede; halka hizmet yok, faizcileri kollamak var. Enflasyonla mücadele yok, günü kurtarmak var. Zenginlere zenginlik, halka yoksulluk var, AKP ile gidilecek yol ise artık yok."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Yoksulluk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 2025 Bütçesi Eleştirisi - Son Dakika

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