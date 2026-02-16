CHP'li Karabat: "Özelleştirmeler, Sıcak Para Politikaları ve Balon Büyümeler Bugün Bütçeyi Faiz Sarmalına Teslim Etti" - Son Dakika
CHP'li Karabat: "Özelleştirmeler, Sıcak Para Politikaları ve Balon Büyümeler Bugün Bütçeyi Faiz Sarmalına Teslim Etti"

16.02.2026 16:57  Güncelleme: 18:25
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2026 yılı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirerek özelleştirmelerin ve borçlanmanın bütçeyi faiz sarmalına teslim ettiğini söyledi. Faiz ödemelerinin büyük miktarda artış gösterdiğine dikkat çeken Karabat, emekli maaşları için gereken kaynakların bulunamadığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, 2026 yılı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirerek "Özelleştirmeler, sıcak para politikaları ve balon büyümeler bugün bütçeyi faiz sarmalına teslim etti" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından 2026 yılı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Ocak ayında faiz ödemelerinin geçen yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 454 milyar liraya çıktığını belirten Karabat, bu tutarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık bütçesinden fazla olduğuna dikkati çekti.

Açıklamasında dış borç verilerine de değinen Karabat, 2024'te 55 milyar dolar olan dış borçlanmanın 2025'te 97 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Borçlanmaya dayalı büyüme modelinin Türkiye'yi "ağır bir faiz yüküyle" karşı karşıya bıraktığını iddia eden Karabat, "Özelleştirmeler, sıcak para politikaları ve balon büyümeler bugün bütçeyi faiz sarmalına teslim etti" dedi.

Karabat, 454 milyar liralık kaynağın sosyal politikalar açısından taşıdığı öneme de dikkati çekti. Söz konusu tutarla, en düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4,5 milyon emekliye 10 ay boyunca aylık 10 bin lira ek ödeme yapılabileceğini belirten Karabat, kamu kaynaklarının önceliklendirilmesine ilişkin eleştiride bulunarak, "Emekliye kaynak bulunamazken faiz ödemelerine kaynak ayrılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında kamu kaynaklarının dağılımına da değinen Karabat, artan faiz ödemelerinin, borçlanma politikalarının doğrudan sonucu olduğunu vurgulayarak, mevcut ekonomi anlayışının sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

