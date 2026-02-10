CHP'li Tanrukulu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a: "Tahliye Edilmiş Belediye Başkanlarının Görevlerine İade Edilmemesinin Hukuki Gerekçesi Nedir?" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Tanrukulu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a: "Tahliye Edilmiş Belediye Başkanlarının Görevlerine İade Edilmemesinin Hukuki Gerekçesi Nedir?"

10.02.2026 12:36  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, tahliye edilen belediye başkanlarının görevlerine iadeleri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soru önergesi sundu. Tanrıkulu, demokratik hakların ihlali ve hukuki belirsizlikler üzerine önemli vurgularda bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Demokratik hukuk devleti ilkesi gereği, haklarında kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunmayan ve/veya tahliye edilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini sağlayacak yasal veya idari düzenleme yapılması planlanmakta mıdır? Görevlerine iade edilmemesinin hukuki gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tahliye edilen belediye başkanlarının görevlerine iadesine ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Türkiye'de son yıllarda yerel yönetimler üzerinde "artan idari ve yargısal müdahaleler kapsamında" birçok belediye başkanı hakkında soruşturma açıldığını, tutuklanan ve görevden alınan belediye başkanlarının olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Bu süreçlerin önemli bir bölümünde, masumiyet karinesi, seçilme hakkı, seçme ve seçilme hakkının korunması, yerel yönetimlerin özerkliği, orantılılık ilkesi ve hukuki güvenlik ilkelerinin ihlal edildiğine dair ciddi tartışmalar kamuoyuna yansımıştır" ifadelerini kullandı.

Başta Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere bazı belediye başkanları hakkında sonuçlanmayan yargılamaların olduğunu, hakkında tahliye kararları verilen belediye başkanlarının ise göreve iade edilmediğini belirten Tanrıkulu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hatırlattı.

Tahliye edilen veya hakkında kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunmayan belediye başkanlarının görevlerine iade edilmemesinin idari tasarruf yoluyla seçme ve seçilme hakkının fiilen ortadan kaldırılması anlamına geldiğini belirten Tanrıkulu, Adalet Bakanı Tunç'a şu soruları yöneltti:

"- Görevden alınan, tutuklanan ve/veya tahliye edilen belediye başkanlarının (Ahmet Türk, Ahmet Özer, Zeydan Karalar ve diğerleri) isim isim listesi nedir?"

Bu kişilerin her biri hakkında; açılan soruşturma ve dava dosyalarının sayısı, dosya numaraları, suç isnatlarının hukuki nitelikleri, tutuklama, tahliye ve adli kontrol kararlarının tarihleri nelerdir?

Hakkında kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunmayan ve/veya tahliye edilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmemesinin hukuki gerekçesi nedir?

Görevden alma ve kayyım atama işlemleri hangi mevzuat hükümlerine dayandırılmaktadır? Bu işlemler tesis edilirken orantılılık, ölçülülük ve geçicilik ilkeleri nasıl gözetilmektedir?

Tahliye kararına rağmen görevine iade edilmeyen belediye başkanları açısından, idarenin bu tutumunun Anayasa'nın 67'nci ve 127'nci maddelerine, AİHS 3 No'lu Protokol 1'inci maddesine aykırılık teşkil ettiği yönündeki değerlendirmelere ilişkin Bakanlığınızın görüşü nedir?

Görevden alınan belediye başkanlarının yerine atanan kayyımların; yetki kapsamları, aldıkları idari kararlar, belediyelerin mali yapısı üzerindeki etkileri, yerel halkın seçme-seçilme hakkına etkileri konusunda herhangi bir hukuki denetim mekanizması mevcut mudur?

Görevden alma ve göreve iade süreçlerine ilişkin olarak; standart bir idari prosedür bulunmakta mıdır? Bu süreçler tüm belediye başkanları için eşitlik ilkesi çerçevesinde mi uygulanmaktadır?

Tahliye edilen belediye başkanlarının görevlerine iadesine ilişkin idari işlemlerin tesis edilmemesi, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri açısından nasıl değerlendirilmektedir?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda, seçilmiş yerel yöneticilerin görevden alınmasına ilişkin uygulamaların gözden geçirilmesine yönelik Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir çalışma bulunmakta mıdır?

Demokratik hukuk devleti ilkesi gereği, haklarında kesinleşmiş mahkümiyet kararı bulunmayan ve/veya tahliye edilmiş belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini sağlayacak yasal veya idari düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yılmaz Tunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrukulu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a: 'Tahliye Edilmiş Belediye Başkanlarının Görevlerine İade Edilmemesinin Hukuki Gerekçesi Nedir?' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı Yaşıtları tarafından böyle darbedildi 14 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı! Yaşıtları tarafından böyle darbedildi
TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor TÜİK verilerinde şaşırtıcı detay: Üç köyde yalnızca 1 kişi yaşıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
NFL yıldızından Super Bowl’da hapishane kıyafetli ICE protestosu NFL yıldızından Super Bowl'da hapishane kıyafetli ICE protestosu
Kısmetse Olur ile tanınmıştı Cansel Çördük’ün son hali şaşırttı Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı!
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı

14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:34
Tedesco’dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran tek kelimelik Türkçe yanıt
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:06
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak
Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:56
Düdük astırılan Arda Kardeşler’in yeni mesleği bomba
Düdük astırılan Arda Kardeşler'in yeni mesleği bomba
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:32
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 14:56:48. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Tanrukulu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a: "Tahliye Edilmiş Belediye Başkanlarının Görevlerine İade Edilmemesinin Hukuki Gerekçesi Nedir?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.