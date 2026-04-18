Murat Emir'den Onursal Adıgüzel'in Avukatları ile Görüşmesine İzin Verilmemesine Tepki - Son Dakika
18.04.2026 21:51  Güncelleme: 23:13
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosya medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltındaki Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve belediye çalışanlarının avukatları ile görüşmesine izin verilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye başkanımız Onursal Adıgüzel ve bürokratlarımız gecenin bir vaktinde yüzlerce polis eşliğinde göz altına alındılar ancak şu saate kadar personel eksikliği gerekçesiyle avukatlarla sadece bir kabinde görüştürüldüler. Şimdi de 3 saat boyunca yine aynı gerekçe ile avukatlarla hiçbir arkadaşımız görüştürülmüyor. Avukatlarımız savunma hakkına ve adil yargılanma hakkına açıkça saldırı olan bu hukuksuzluğu tutanağa bağladılar. İlgilileri kanunu eksiksiz uygulamaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 23:13:25.
Advertisement
