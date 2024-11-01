CHP'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Sert Tepki

Güncel

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Meclisi'nde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili CHP Grubu adına açıklama yapan Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Halkın oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alıp, halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi kasım ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda, CHP Grubu adına gündem dışı söz alan Seyfi Seyhan Suvari, CHP'li Başkan Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan açıklamayı kamuoyu ile paylaştı.

Suvari, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Ahmet Özer'in tutuklanması, ülkemizde halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. CHP Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen CHP belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini sadece milletten almıştır. Ancak bugün halkın sandıktan çıkan bu siyasi iradesini yok sayan operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır. Daha önce acı deneyimlerini yaşadığımız şafak operasyonları yapılması ve daha sonrasında iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi, kurulan bu kumpasın 'Ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın meclise getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar bloğu, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanını siyasi bir kararla hapse atma cüreti göstermiştir. Bununla birlikte soruşturma ve tutuklama süreci; adil yargılanmayı, savunma hakkını ve tutuklama gerekçelerini düzenleyen birçok mevzuat kurallarına uyulmaksızın gerçekleştirilmiştir. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşüremeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"