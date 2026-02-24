CHP'li Zeybek: Toplu Ulaşımda Kullanılan Akaryakıtta Vergi Muafiyeti Sağlanmalıdır - Son Dakika
CHP'li Zeybek: Toplu Ulaşımda Kullanılan Akaryakıtta Vergi Muafiyeti Sağlanmalıdır

24.02.2026 17:21  Güncelleme: 19:59
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, akaryakıta gelen zamlar ve yüksek vergi oranları hakkında eleştirilerde bulunarak, toplu ulaşımda vergi muafiyeti sağlanmasını önerdi. Belediyelerin akaryakıttan ödediği yüksek vergilere dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, akaryakıta gelen zamları ve yüksek vergi oranlarını eleştirdi. Belediyelerin akaryakıta milyarlarca lira vergi ödediğine dikkat çeken Zeybek, "2025 yılı başında 46 lira olan mazotun bugün 61 lirayı aşması, sadece bir yılda çok ciddi maliyet baskısı oluşturdu. Toplu ulaşım bir kamu hizmetidir, buna rağmen hem ÖTV hem KDV ödeniyor. Çözüm açık, eğer halktan yana isen toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtta vergi muafiyeti sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabı üzerinden dün gece yapılan akaryakıt zamlarını eleştirerek, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin akaryakıt üzerinden ödedikleri ÖTV ve KDV tutarlarını paylaşarak vergilere tepki gösterdi.

Zeybek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iktidarın tek bildiği 'Rabbena hep bana'. Vergi ver, para ver, yetki ver sonuç hep zam hep zam hep zam. Güne akaryakıt zammıyla başlarken durum belediyelerde ne hale geldi ona bir açıklık getirelim. Bugün 61 lirayı aşan motorin litre fiyatının yaklaşık yüzde 40'ı vergi. Ortalama 14 lira ÖTV ve 10 lira KDV var. Bin liralık motorinin 400 lirası vergi oluyor. Türkiye'de akaryakıtta vergi yükü fiyatın çok önemli bölümünü oluşturuyor. Belediyelerin en büyük gider kalemlerinden biri de akaryakıt. Enerji ve ulaşım maliyetlerindeki artış, yerel yönetimleri tarihsel ölçekte zorlayan bir tablo oluşturuyor. Bu nedenle hizmet maliyetleri artıyor ve sonuçta yük vatandaşın omzuna biniyor. 2025 başında 46 lira olan mazotun bugün 61 lirayı aşması, sadece bir yılda çok ciddi maliyet baskısı oluşturdu. Aynı dönemde köprü ve tünel ücretlerindeki artışlar da ulaşım maliyetlerini katladı. Toplu ulaşım bir kamu hizmetidir. Buna rağmen hem ÖTV hem KDV ödeniyor. Ortada katma değer yaratılmayan bir kamu hizmetinde KDV alınması ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Bizde 4 Büyükşehir Belediyemize sorduk, 'Bu akaryakıtta ÖTV ve KDV belası olmasa, bu yükü bu iktidar kaldırsa, belediyelerimiz milletimizin yanında ne kadar daha güçlü durabilir?'"

"Belediye bütçesine mali yük yüzde 6,49, vergi kaldırılırsa tasarruf 2,6 milyar lira"

Somut rakamlarla bakalım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı motorin tüketimi 128 milyon 430 bin 806 litre yıllık yakıt harcamasıda 6,22 milyar lira. Ödenen vergiler, ÖTV 1 milyar 579 milyon 802 bin 625 lira, KDV 1 milyar 36 milyon 920 bin 401 lira. Toplam vergi 2 milyar 616 milyon 723 bin 26 lira. Belediye bütçesine mali yük yüzde 6,49, vergi kaldırılırsa tasarruf 2,6 milyar lira. Ankara Büyüşehir Belediyesi, 2025 yılı verileri de şu şekilde, ÖTV, 365 milyon 544 bin 845 lira. KDV, 485 milyon 422 bin 884 lira, toplam vergi 850 milyon 967 bin 729 lira. Belediye bütçesine mali yük yüzde 5, vergi kaldırılırsa tasarruf 851 milyon lira. İzmir Büyüşehir Belediyesi, yıllık tüketim 52,4 milyon litre, yakıt harcaması 2,86 milyar lira. Ödenen vergiler, toplam vergi 1 milyar 223 milyon 550 bin 108 lira. Belediye bütçesine mali yük yüzde 7, vergi kaldırılırsa tasarruf 1,22 milyar lira. Bursa Büyükşehir Belediyesi toplam vergi, 338 milyon 913 bin 528 lira. Genel bütçe içindeki pay, yüzde 3,36. İşletme bütçesi içindeki payı 11,32. Vergi kaldırılırsa tasarruf, 339 milyon lira.

"Biraz da çözüm üretin, koltuklarda boşa oturmayın"

Tablo ağır, belediyeler akaryakıtta milyarlarca lira vergi ödüyor. Bu para ya vatandaşa daha ucuz ulaşım olarak dönebilir ya da belediye hizmetlerine kaynak olabilir. Üstelik bu sorun sadece muhalefet belediyelerinin değil, AK Parti belediyeleri dahil tüm yerel yönetimlerin ortak sorunu. Çözüm açık, eğer halktan yana isen toplu ulaşımda kullanılan akaryakıtta vergi muafiyeti sağlanmalıdır. Bu yapılırsa, vatandaş daha ucuz ulaşır, belediyeler nefes alır, enflasyon baskısı azalır. Biraz da milletin yaşadığı sorunlar umurunuzda olsun. Biraz da çözüm üretin, koltuklarda boşa oturmayın."

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

