CHP'den AKP'ye Limon İthalatı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den AKP'ye Limon İthalatı Tepkisi

12.03.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Barut, AKP'nin limonda gümrük vergisini indirmesine karşı çıkarak üretimi destekleme çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Üretime ve üreticiye destek vermeyen AKP iktidarı, şimdi de limonda gümrük vergisini yüzde 54'ten 10'a düşürüp ithalat kararı aldı. Tarıma ve çiftçimize daha fazla kötülük etmeyin. Yanlıştan vazgeçin, ithalatı değil üretimi ve üreticiyi destekleyin. Bunu yaparsanız üretim artar, halkımız uyguna tüketir, tarım ve çiftçi refaha kavuşur" dedi.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, limonda gümrük vergisinin düşürülerek ithalat kararı alınmasına tepki gösterdi. Yıllardır limon üreticilerinin sesinin duyulmadığını, ürünlerin para etmediği için dalında kalıp çürüdüğünü ve çiftçinin milli servet olan limon ağaçlarını kestiğini ifade eden Barut, "Bu yangını söndürmeyen AKP iktidarının limonda gümrük vergisini yüzde 54'ten 10'a düşürülerek aldığı ithalat kararı iptal edilmelidir. Yanlıştan dönülmeli, çiftçimize ve tarıma bir darbe daha vurulmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarıma ve çiftçimize daha fazla kötülük etmeyin"

Barut, şunları kaydetti:

"Çiftçiyi destekleyerek üretimi arttırmak, ihracatı büyütmek, halkın uyguna tüketmesini sağlamak, ülke tarımı ve ekonomisini güçlendirmek gibi bir dertleri yok bunların. İthalat sevdasıyla bir gece vakti karar alıp limonda ithalatın önünü açacaklarına yerli üretimi ve üreticiyi destekleseler bu sorunlar hiç yaşanmayacak. Aksine üretim artacak, halkımız da uyguna tüketecek ama bu yolu seçmiyorlar. Bu kötülükten vazgeçin."

Ülkemizin narenciye üretim merkezi sayılan Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yıllarca emektar çiftçimiz limonunu üç kuruşa dahi satamadı. Ürünler maliyetini karşılamadığı için dalında çürüdü, para etmediği için milli servet olan ağaçlar kesildi. İşçilik maliyetini bile karşılamadığı için tonlarca ürün heba oldu. Bu iktidar çiftçi feryat ederken, halkımız pazarda ve markette bir tane limon almazken ihracatı yasakladı. Sorunu daha da büyüttü. Üstüne ise büyüyen yangını söndürmeyip sadece seyretti. Olan ülke tarımı ve çiftçimize, ülke ekonomisine ve halkımıza oldu. Üretime ve üreticiye destek vermeyen AKP iktidarı, şimdi de limonda gümrük vergisini yüzde 54'ten 10'a düşürüp ithalat kararı aldı. Tarıma ve çiftçimize daha fazla kötülük etmeyin. Yanlıştan vazgeçin, ithalatı değil üretimi ve üreticiyi destekleyin. Bunu yaparsanız üretim artar, halkımız uyguna tüketir, tarım ve çiftçi refaha kavuşur."

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den AKP'ye Limon İthalatı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland’da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu Tayland'da yolcu uçağı sert iniş yaptı: Uçağın iniş takımı koptu
Kızdıracak tahmin Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın tur şansı için yüzde verdi Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
TürkAkım ve Mavi Akım’a iki haftada 12 saldırı TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı
İstanbul’da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti İstanbul'da trafiği alt üst eden evlilik teklifi tepki çekti
Süper Lig’de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti Süper Lig'de oynanacak Karadeniz derbisinin saati değişti
32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor 32 ülke, 400 milyon varillik petrol stokunu piyasaya sürüyor

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den AKP'ye Limon İthalatı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.