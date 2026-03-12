CHP'den AKP'ye Limon İthalatı Tepkisi

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Üretime ve üreticiye destek vermeyen AKP iktidarı, şimdi de limonda gümrük vergisini yüzde 54'ten 10'a düşürüp ithalat kararı aldı. Tarıma ve çiftçimize daha fazla kötülük etmeyin. Yanlıştan vazgeçin, ithalatı değil üretimi ve üreticiyi destekleyin. Bunu yaparsanız üretim artar, halkımız uyguna tüketir, tarım ve çiftçi refaha kavuşur" dedi.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, limonda gümrük vergisinin düşürülerek ithalat kararı alınmasına tepki gösterdi. Yıllardır limon üreticilerinin sesinin duyulmadığını, ürünlerin para etmediği için dalında kalıp çürüdüğünü ve çiftçinin milli servet olan limon ağaçlarını kestiğini ifade eden Barut, "Bu yangını söndürmeyen AKP iktidarının limonda gümrük vergisini yüzde 54'ten 10'a düşürülerek aldığı ithalat kararı iptal edilmelidir. Yanlıştan dönülmeli, çiftçimize ve tarıma bir darbe daha vurulmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarıma ve çiftçimize daha fazla kötülük etmeyin"

Barut, şunları kaydetti:

"Çiftçiyi destekleyerek üretimi arttırmak, ihracatı büyütmek, halkın uyguna tüketmesini sağlamak, ülke tarımı ve ekonomisini güçlendirmek gibi bir dertleri yok bunların. İthalat sevdasıyla bir gece vakti karar alıp limonda ithalatın önünü açacaklarına yerli üretimi ve üreticiyi destekleseler bu sorunlar hiç yaşanmayacak. Aksine üretim artacak, halkımız da uyguna tüketecek ama bu yolu seçmiyorlar. Bu kötülükten vazgeçin."

Ülkemizin narenciye üretim merkezi sayılan Doğu Akdeniz Bölgesi'nde yıllarca emektar çiftçimiz limonunu üç kuruşa dahi satamadı. Ürünler maliyetini karşılamadığı için dalında çürüdü, para etmediği için milli servet olan ağaçlar kesildi. İşçilik maliyetini bile karşılamadığı için tonlarca ürün heba oldu. Bu iktidar çiftçi feryat ederken, halkımız pazarda ve markette bir tane limon almazken ihracatı yasakladı. Sorunu daha da büyüttü. Üstüne ise büyüyen yangını söndürmeyip sadece seyretti. Olan ülke tarımı ve çiftçimize, ülke ekonomisine ve halkımıza oldu. Üretime ve üreticiye destek vermeyen AKP iktidarı, şimdi de limonda gümrük vergisini yüzde 54'ten 10'a düşürüp ithalat kararı aldı. Tarıma ve çiftçimize daha fazla kötülük etmeyin. Yanlıştan vazgeçin, ithalatı değil üretimi ve üreticiyi destekleyin. Bunu yaparsanız üretim artar, halkımız uyguna tüketir, tarım ve çiftçi refaha kavuşur."