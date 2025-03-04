CHP'den Alaattin Köseler'in Tutuklanmasına Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, hakkındaki soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray faşizmi, hukuk eliyle partimize ve seçilmiş belediye başlamalarımıza adeta savaş açmıştır! Beykoz Belediye Başkanımız Alaadin Köseler'in de tutuklanması bunun en açık göstergesidir! AKP yönetiminde olup yolsuzluklara batmış, usulsüzlükleri arşa çıkmış yerel yöneticilere dokunulmazken belediyelerimize ve özellikle İstanbul'daki belediyelerimize dönük bu ölçüsüz saldırılar organize bir planın parçalarından başka bir şey değildir! Ne yaparsanız yapın millet iradesi galip gelecek! Saray rejimi hukuksuzluklarıyla birlikte tarihe gömülecek." tepkisinde bulundu.