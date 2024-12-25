CHP\'den Asgari Ücret Protestosu

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Haber: Halil YATAR - Kamera: Tunahan GÜLER

ANKARA - CHP milletvekilleri, asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak ilan edilmesinin ardından 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu ilçelere giderek saha çalışması yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Gimat'ta yaptığı açıklamada, "22 bin 104 lira ile geçinmenin imkansız olduğunu, kira ödemesinden sonra ihtiyaçlarını karşılayacak bir para kalmayacağı endişesini bütün çalışanların hissettiğini görüyoruz. Asgari ücret daha yüksek seviyeye çıkarılana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP MYK, asgari ücretin belirlenmesi üzerine Genel Başkan Özgür Özel baikanlığında olağanüstü toplandı. CHP TBMM Grubu da asgari ücret gündemiyle kapalı toplantı yaptı. Toplantıların ardından milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu ilçelerde saha çalışmaları yaptı. Milletvekilleri, CHP'nin asgari ücretle ilgili görüşlerinin yer aldığı "30 altında yokuz" broşürlerini dağıttı ve vatandaşları 28 Aralık'ta yapılacak mitinge davet etti.

"Asgari ücret evin kirası değil"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve CHP milletvekilleri Gimat'ta esnaf ziyareti yaptı. Asgari ücretle çalıştığını söyleyen bir emekli, Karatepeye, "Evin kirası değil. Ben 17 bin lira kira veriyorum. Yetmiyor. Yanımda beş torun var. 66 yaşındayım. Kredi kartı veya kredim yok. Çocuklar iş bulamıyor ki çalışsınlar. Buralarda iş bulurlarsa gidiyorlar bulamazlarsa yok. Ev tutsalar zaten kirayı veremiyorlar ki" dedi.

"Gıda sektöründe de durgunluk var"

Gıda sektöründe işletmecilik yaptığını söyleyen bir vatandaş ise, "Gıda sektöründe işverenim. İşlerimiz çok durgun. Piyasada para dönmüyor. İnsanların satın alma gücü yok. Öncelikleri farklı. İşlerimiz samimi olarak söylüyorum düşüyor. Düşüş de artıyor. Maliyetlerimiz artıyor ama sattığımız ürünün fiyatları da artıyor ister istemez. Satışlarımız da düşüyor" diye konuştu.

"Biz normal yoğurt yiyemiyoruz ne mandası"

10 senedir emekli olduğunu söyleyen bir çalışan da, "Maaşın yetmesinden ziyade borç var. Çocuklar evlenecek. Kredi kartı ve ek hesap borcum vardı herkesin olduğu gibi. Şimdi o borçları kapattık, onlara çalışıyoruz. 22 bin lira olacak iş değil. Kiralar 15-20 bin kim nasıl geçinecek. En az 40-45 lira olması gerekiyordu ki insanlar bir nefes alsın. Açlıktan kurtulsun. Kimse doğru düzgün evine bir şey alamıyor ki. Anca ekmek, peynir bile alamıyor. Bir domates 40-50 lira, salata 50-60 lira 100 liraya çıktı zamanında... Nasıl alacak millet? İnsanlar temel gıda ürünlerini bile alamıyor. Nasıl alacaklar ki. Beyefendi yapıyordu ya çay simit hesabı..." diyerek dert yandı. Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın "Bir ara manda yoğurdu yiyin diyordu" sözlerine ise vatandaş, "Biz normal yoğurt yiyemiyoruz ne mandası" diye tepki verdi.

"Yüzde 60 engelli raporum var yine de çalışıyorum, ekmeğe ihtiyacım var"

Forklift şoförü bir işçi ise, "Milleti yerden yere vurdu. 15-20 bin lira ev kirası var. 22 bin lira asgari ücret bu ayıp değil mi ya? Yönetemiyorsa bıraksın gitsinler. Bu kadar yeter. Millet artık dökülecek. Yazık insanlara. 22 bin lira nerede 20 bin lira ev kirası nerede? Niye millet borçlanıyor yazık değil mi? O vekiller neden orada oturuyor. Oturuyorlar orada millet ne yaparsa yapsın. Dövüşüyorlar sokağa çıkıyorlar beraber geziyorlar. Ayıp bir şey. Bu insanlara yazık. Adam 70 yaşında 80 yaşında eli ayağı tutmuyor, kaşığı tutamıyor sokakta çöp topluyor. Ben emekliyim elim ayağım tutuyor, üç çocuğum üniversite okuyor. Ben bunları okutmak için canımı dişime katıyorum. Benim her yerim platin dolu. Yüzde 60 engelli raporum var yine de çalışıyorum. Ekmeğe ihtiyacım var. Bıraksın gitsinler artık yeter ya" sözlerini kullandı. Gimat'ta işçi ve işverenleri dinleyen Karatepe de şunları kaydetti:

"Asgari ücret daha yüksek seviyeye çıkarılana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz"

"Bugün Ankara'nın önemli iş merkezi Gimat'ta çalışanlarla bir araya geldik. Dün 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin hem çalışanlara hem işverenlere nasıl etki ettiği ve onlar tarafından nasıl karşılandığını dinledik. Üzülerek görüyoruz ki açıklanan asgari ücret çalışanlarda büyük hayal kırıklığı yaratmış durumda. 22 bin 104 lira ile geçinmenin imkansız olduğunu, kira ödemesinden sonra ihtiyaçlarını karşılayacak bir para kalmayacağı endişesini bütün çalışanların hissettiğini görüyoruz. Konuştuklarımızın büyük kısmı emekli olmasına rağmen, yaşları ileri olmasına rağmen hala çalıştıklarını çünkü emekli aylıklarıyla geçinemediklerini ifade ettiler. Gimat'ta mesaileri bittikten sonra başka iş arama çabasına girmek zorunda kaldıklarını çünkü emekli aylıkları üzerine bugün açıklanan asgari ücreti koyduklarında bile ihtiyaçlarını karşılayamalarının zor olduğunu gördük. Dolayısı ile açıklanan asgari ücret bütün çalışanlarda yüksek derecede bir hayal kırıklığı yaratmıştır. 22 bin 104 lira ile 2025 yılının geçirilmesi, insanların ihtiyaçlarını karşılaması çok zor... Bu yoksulluğun sürdürülebilir bir durum olmadığını milyonlarca insanı çok derin sıkıntılara sürüklediğini biliyoruz. Bu ücretin değişmesi için biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Milletvekillerimizle birlikte sahadaydık. Bu ilk günümüz ama bu asgari ücret daha yüksek seviyeye çıkarılana kadar biz mücadelemize devam edeceğiz."