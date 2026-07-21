CHP'den Atatürk Mesajı - Son Dakika
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CHP'den Atatürk Mesajı

21.07.2026 17:08
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CHP Genel Merkezi'ne Atatürk'ün sözleriyle pankart asıldı, 'Yeni partimizi kuruyoruz' açıklaması sonrası.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı 'Yeni partimizi kuruyoruz' açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne, Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözünün yer aldığı "Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankart asıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında yaptığı 'Yeni partimizi kuruyoruz' açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne yeni bir pankart asıldı.

Genel Merkez binasına, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir' sözünün ve Atatürk posterinin yer aldığı görselin altına 'Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçmeyeceğiz' yazılı pankart asıldı.

Pankart, Özel'in grup toplantısındaki açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'nin ön cephesine yerleştirildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Atatürk Mesajı - Son Dakika

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