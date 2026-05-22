CHP'den Bahçelievler'de Yürüyüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Bahçelievler'de Yürüyüş

CHP\'den Bahçelievler\'de Yürüyüş
22.05.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul, Bahçelievler'de 'demokrasi' için yürüyüş düzenledi. İstanbul'da 39 ilçede sürecek.

BAHÇELİEVLER'de CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi. Haznedar'da başlayan yürüyüş, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda son buldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bahçelievler'de yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Özgür Çelik, parti ilçe başkanları ile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Haznedar'da başlayan yürüyüş Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşlerin İstanbul'un 39 ilçesinde de yapılacağı öğrenildi.

'ATATÜRK'ÜN İZİNDE BİR YÜRÜYÜŞÜ HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİK'

Yürüyüşte açıklamalarda bulunan Özgür Çelik, "Bugün İstanbul'un 39 ilçesinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır ve o satıh bütün vatandır' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde bir yürüyüşü hep birlikte gerçekleştirdik. Anayasal düzene sahip çıkmak için, demokrasiye sahip çıkmak için bu yürüyüşe katılan bütün yurttaşlarımıza ve tüm kurumlara yürekten teşekkür ediyorum. Bir şey söylemiştik; demiştik ki: 'Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir, bu mesele memleket meselesi, demokrasi meselesidir'. ve dünden beri burada, Türkiye'nin dört bir yanından siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları genel merkezimize, il başkanlığımıza ve ilçe başkanlıklarımıza ziyaretlerde bulundular. Onlar da şunu söylediler: 'Bu mesele demokrasiye yapılmış bir darbedir ve biz bu darbenin karşısındayız" dedi.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Bahçelievler'de Yürüyüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum
Bahçeli’den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

20:43
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
Canlı anlatım: Finalde ilk gol geldi
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 21:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Bahçelievler'de Yürüyüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.