CHP'den Bakan Bayraktar'a Madencilik Yönetmeliği Soruları

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'nin Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılmasının gerekçesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a sordu.

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği'nin 25 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Yönetmeliğin; orman alanları, tarım arazileri, meralar, su havzaları, kıyılar, sit alanları ve koruma bölgelerinde yürütülecek madencilik faaliyetlerinin izin süreçlerini düzenleyen temel mevzuatlardan biri olduğunu belirten Emre, yönetmeliğin kaldırılmasının ardından izin süreçlerinin nasıl işleyeceği, denetim ve koruma mekanizmalarının zayıflayıp zayıflamayacağı konusunda ciddi soru işaretleri oluştuğunu ifade etti.

Karar alınmadan önce Bakanlıklar, MAPEG, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınıp alınmadığı soran Emre, ayrıca yönetmeliğin kaldırılmasının somut gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Bakan Bayraktar'a ÇED ve MAGEP soruları

Yeni dönemde izin süreçlerinin Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği kapsamında yürütüleceğinin belirtildiğini ancak uygulama çerçevesinin belirsiz bırakıldığını kaydeden Emre, Bakan Bayraktar'a, "Orman, mera, tarım arazisi, zeytinlik, su havzası, sit alanı ve koruma bölgelerinde madencilik faaliyetleri için hangi izinlerin aranacağı, önceki yönetmelikte yer alan koruma, denetim ve kurum görüşü hükümlerinden herhangi birinin kaldırılıp kaldırılmadığı, MAPEG'in yeni süreçteki yetki ve rolünün nasıl şekilleneceği, yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve yurttaşların itiraz ve dava süreçlerine katılım imkanlarının korunup korunmayacağı, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen izinlerin ÇED açısından 'uygun görüş' sayılmasının çevresel denetimi zayıflatıp zayıflatmayacağı, ÇED süreçlerinin yalnızca şekli prosedüre dönüşmemesi için hangi güvencelerin bulunduğu" sorularını yöneltti.