CHP'den Bakan Yumaklı'ya Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, zirai don sonrası yaptığı açıklamaları nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Gerçekleri dile getiren muhalefeti hedef almak yerine, üreticinin ne halde olduğunu görmenizi tavsiye ederim. Çiftçi perişanken siz kamuoyunu avutmaya çalışıyorsunuz. Tarım politikası lafla değil, alın terini gözeterek yapılır" ifadeleriyle seslendi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın zirai don sonrası yaşanan kayıplara ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Adem'in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Sayın Bakan bir yandan 34 ilde 16 çeşit meyvenin zirai dondan etkilendiğini, bazılarında yüzde 60'a varan kayıplar yaşandığını söylüyor; diğer yandan da 'Endişeye gerek yok' havası estiriyor. Malatya'da kayısı bitmiş durumda, bu sizin ifadeniz Sayın Bakan. Gerçekleri dile getiren muhalefeti hedef almak yerine, üreticinin ne halde olduğunu görmenizi tavsiye ederim. Henüz hasar tespit çalışmaları tamamlanmadan kamuoyunu bilgilendirdiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Oysa siz, hasar daha netleşmeden 'Sigortası olanın parası ödenecek, olmayan için Cumhurbaşkanı karar verdi' diyerek politik yanıtlar veriyorsunuz. Üretici ağaç başında, 'Çiçek dondu mu' diye endişeyle bahçesine gidiyor ama siz hala kamuoyunu oyalamakla meşgulsünüz.

Tarım sigortasının kapsamı zaten dar, üreticinin çoğu sisteme erişemiyor, sigorta yaptırmaya gücü yetmiyor. Çiftçinin cebine giren üç kuruş desteği, doğal afetle kayboluyor. Siz ise her seferinde, 'Biz gerekeni yapıyoruz' diyerek sorumluluktan kaçıyorsunuz, fiyat artışlarından bahsedenleri suçluyorsunuz ama 16 üründe yaşanan bu kayıpların pazara ve sofraya yansımayacağını iddia etmek gerçeklikten kopmaktır. Bu meyveler yoksa fiyat artar. Bunu söylemek felaket tellallığı değil, üreticiyle tüketici arasında bir bağ kurma sorumluluğudur. Bizler üreticinin sesi olmaya, yurttaşın sofrasındaki lokmayı savunmaya devam edeceğiz, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Çiftçi perişanken siz kamuoyunu avutmaya çalışıyorsunuz. Tarım politikası lafla değil, alın terini gözeterek yapılır."