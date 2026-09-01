CHP'den il başkanlarına talimat: İhtisas komisyonlarından boşalan kontenjana başka partiden üye seçilmemeli - Son Dakika
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CHP'den il başkanlarına talimat: İhtisas komisyonlarından boşalan kontenjana başka partiden üye seçilmemeli

CHP\'den il başkanlarına talimat: İhtisas komisyonlarından boşalan kontenjana başka partiden üye seçilmemeli
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CHP Genel Merkezi, il başkanlıklarına gönderdiği yazıda, CHP'den istifa eden belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyonlarındaki üyeliklerinin sona ereceğini ve boşalan CHP kontenjanına başka partiden üye seçilmemesi gerektiğini bildirdi.

Haber: Feyaz Çanak

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi, il başkanlıklarına gönderdiği yazıyla, CHP'den istifa eden belediye meclis üyelerinin ihtisas komisyonlarındaki üyeliklerinin sona ereceğini belirterek, boşalan CHP kontenjanlarına başka siyasi partilerden üye seçilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

CHP Genel Merkezi, 81 il başkanına gönderdiği yazıyla il başkanlarını, belediye meclislerindeki ihtisas komisyonlarında yaşanan üyelik değişikliklerine ilişkin uyardı. CHP'den istifa eden belediye meclis üyesinin ihtisas komisyonundaki üyeliğinin sona ereceği belirtilen yazıda, boşalan CHP kontenjanına başka bir siyasi partiden üye seçilmemesi gerektiği bildirildi.

CHP Genel Merkezi'nden il başkanlıklarına gönderilen yazıda, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine dikkat çekildi.

Yazıda, komisyonda görev yapan bir üyenin bağlı olduğu siyasi partiden istifa etmesi halinde komisyon üyeliğinin de sona ereceği belirtilerek, "İstifa nedeniyle boşalan komisyon üyeliği için görev süresinin kalan kısmını tamamlamak üzere aynı siyasi partiden yeni bir üye seçilmesi gerekmektedir" denildi.

CHP'den istifa eden bir belediye meclis üyesinin ihtisas komisyonundaki üyeliğinin sona ermesi durumunda, yerine başka bir partiden üye seçilmemesi gerektiği vurgulanan yazıda, yeni üyenin CHP'li belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi gerektiği ifade edildi.

İl ve ilçe başkanlıklarının söz konusu komisyon üyesi seçimlerini yakından takip etmeleri istenen yazıda, yönetmeliğe aykırı şekilde boşalan CHP kontenjanına başka bir siyasi partiden üye seçilmesi durumunda gerekli hukuki ve idari başvuruların zaman geçirilmeden yapılması talimatı verildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

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