CHP'de Belediyelere Yönelik İddialar İçin Özel Kurul İlk Toplantısını Yarın Yapacak

(ANKARA) - CHP'de belediyelere ve parti yöneticilerine yönelik idari ve adli süreçlerin incelenmesi amacıyla oluşturulan Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, çalışma takvimi belirlemek için yarın toplanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik başkanlığındaki kurul, CHP'li belediyeler ve yöneticiler hakkında yargıya konu olan veya kamuoyuna yansıyan iddiaları inceleyerek Kılıçdaroğlu'na rapor sunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li belediyelere ve parti yöneticilerine yönelik idari ve adli süreçlerin incelenmesi amacıyla Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kuruldu. Haziran ayı sonunda oluşturulan kurul, Hukuk ve Seçim İşleri Koordinasyonu'na bağlı olarak faaliyet yürütecek.

Hukuk ve Seçim İşleri Koordinatörü ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik başkanlığındaki kurulda; eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak, Konyaaltı eski Belediye Başkanı Semih Esen, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Karabük Milletvekili Cevdet Akay, hukukçu Efsun Ünal ve emekli mülkiye başmüfettişi Melih Özay yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA RAPOR SUNULACAK

Konuya ilişkin konuşan CHP'li kaynaklar, kurulun alanında uzman isimlerden oluşturulduğunu belirterek, incelemelerin objektif şekilde yürütüleceğini ifade etti. Kaynaklar, "Kişisel hırslardan arınmış şekilde bir değerlendirme yapılacaktır. Kurulun bilgi ve belge talep etme hakkı olacak. Değerlendirme yapabilmek için gerekli evrakları talep edeceğiz. Gerektiğinde yüz yüze görüşmeler de gerçekleştireceğiz" dedi.

Kurulun yalnızca belediyeleri incelemeyeceğini, CHP'li yöneticileri de inceleyebileceğini belirten kaynaklar, dava konusu dosyaları değil, kamuoyuna yansıyan iddiaların da inceleneceğini belirtti. İncelemeler sonucunda hazırlanacak ara rapor ve nihai raporların, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacağı, Kılıçdaroğlu'nun da bu raporlar doğrultusunda değerlendirme yapacağı ifade edildi.

"HAKSIZ İTHAMLARDAN DA ARINACAĞIZ"

"Arınma" kavramının kamuoyunda tek boyutlu tartışıldığını, peşinen kimseyi mahkum etmediklerini aktaran kaynaklar, "Aslında belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması konusunda ilkesel bir tutum alıyoruz. Kurulun değerlendirmesi sonucunda haksız hukuksuz şekilde tutuklandığını düşündüğümüz kişilere her türlü desteği sağlayacağız. Bu süreçte haksız ithama uğramış kişilerde olabilir o nedenle biz haksız ithamdan da arınacağız" değerlendirmesinde bulundu."

Kurul, yarın gerçekleştireceği toplantıda daha önce yapılan çalışmaları değerlendirerek, çalışma takvimini ve yol haritasını belirleyecek. Kurulun, dosya ve iddiaları incelemek amacıyla alt komisyonlar oluşturabileceği, uzman kişi ve kuruluşlardan bilgi talep edebileceği belirtildi.