CHP'den BirGün Gazetesi'ne Destek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, " Sabah Gazetesi'nde yayınlanan bir haberi yayınladıkları için BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınma rezaleti, hukukun değil, kötücül bir aklın ürünüdür. Amaç, muhalif sesleri yargı sopasıyla susturmak, gerçekleri yazan gazetecilere gözdağı vermektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bulut, şunları kaydetti:

"Sabah Gazetesi'nde yayınlanan bir haberi yayınladıkları için BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınma rezaleti, hukukun değil kötücül bir aklın ürünüdür. Amaç, muhalif sesleri yargı sopasıyla susturmak, gerçekleri yazan gazetecilere gözdağı vermektir. Birgün gazetesi yalnız değildir."