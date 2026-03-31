Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması...Ali Mahir Başarır: "Biz, Halkın Seçtiği İradenin Sonuna Kadar Yanındayız" - Son Dakika
Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması...Ali Mahir Başarır: "Biz, Halkın Seçtiği İradenin Sonuna Kadar Yanındayız"

31.03.2026 11:26  Güncelleme: 12:11
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi ve Bozbey'in halkın iradesi olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına, "Biz, halkın seçtiği iradenin ve Başkanımız Mustafa Bozbey'in sonuna kadar yanındayız" diye tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yine bir sabah, adaletin değil siyasetin yön verdiği bir operasyonla uyandık… Milyonların helal oyuyla seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Bursa halkının sarsılmaz iradesidir. Sandıkta kazanamayanların çareyi sabah baskınlarında ve aileye kadar uzanan yöntemlerde araması; hukukun bittiği, vicdanın sustuğu yerdir! Bu müdahale yalnızca bir makama değil, doğrudan Bursa halkının demokratik tercihine yapılmıştır! Biz, halkın seçtiği iradenin ve Başkanımız Mustafa Bozbey'in sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Mustafa Bozbey, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması...Ali Mahir Başarır: 'Biz, Halkın Seçtiği İradenin Sonuna Kadar Yanındayız' - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması...Ali Mahir Başarır: "Biz, Halkın Seçtiği İradenin Sonuna Kadar Yanındayız" - Son Dakika
