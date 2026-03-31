Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması...Ali Mahir Başarır: "Biz, Halkın Seçtiği İradenin Sonuna Kadar Yanındayız"

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına, "Biz, halkın seçtiği iradenin ve Başkanımız Mustafa Bozbey'in sonuna kadar yanındayız" diye tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yine bir sabah, adaletin değil siyasetin yön verdiği bir operasyonla uyandık… Milyonların helal oyuyla seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Bursa halkının sarsılmaz iradesidir. Sandıkta kazanamayanların çareyi sabah baskınlarında ve aileye kadar uzanan yöntemlerde araması; hukukun bittiği, vicdanın sustuğu yerdir! Bu müdahale yalnızca bir makama değil, doğrudan Bursa halkının demokratik tercihine yapılmıştır! Biz, halkın seçtiği iradenin ve Başkanımız Mustafa Bozbey'in sonuna kadar yanındayız" ifadesini kullandı.