CHP'li Bulut: "Bursa'ya Atanan Kayyumın İlk İcraatı Özel, İmamoğlu ve Bozbey'in Pankartlarını İndirmek Oldu"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilene kadar atanan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın ilk icraatının CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Bozbey'in pankartlarını indirtmek olduğunu ifade etti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tahammülsüzlüğün bu kadarı... Bursa Büyükşehir Belediyemize kayyım olarak atanan vali yardımcısının ilk icraatı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in pankartlarını indirtmek oldu."

Bu yalnızca bir pankart indirme meselesi değildir; doğrudan doğruya millet iradesine ve demokrasiye yönelmiş açık bir meydan okumadır. Seçilmişleri yok sayan, halkın tercihini görmezden gelen bu anlayış gücünü milletten değil, yetkiyi keyfi biçimde kullanmaktan almaktadır. Ancak kayyım siyaseti dün olduğu gibi bugün de yarın da kaybetmeye mahkumdur."