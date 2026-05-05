CHP'den Dış Politika Eleştirisi

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, iktidarın dış politikasını eleştirerek, "Seneler önce İsmet İnönü özgüvenle, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır' deme cesaretini gösterebilmişti. Bugün yine 'yeni bir dünya' kuruluyor. Türkiye'nin nerede olduğunu bilen var mı?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medya hesabından iktidarın dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tan, şu ifadeleri kullandı:

"AKP dış politikayı yıllardır 'oyun kuruculuk', 'stratejik özerklik' ve 'çok boyutlu diplomasi' diye pazarlıyor. Ama bugün gördüğümüz şey, 'oyun dışı kalma', 'stratejik edilgenlik' ve pasif bir 'kınama diplomasisi.'"

Avrupa güvenliği yeniden oluşturuluyor. Almanya yeni strateji belgesiyle yönünü çiziyor. NATO ve AB ekseninde yeni bir savunma mimarisi tartışılıyor. Ama Türkiye bu mimarinin kurucu aktörü mü? Hayır.

Bir de 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak... AKP, zirveye ev sahipliği yapmayı diplomatik liderlik sayıyor.

İsrail konusunda iddia büyük; diplomatik karşılık kocaman bir sıfır. AKP, Sumud Filosu konusunda yine bir kınama yayınlamanın ötesine geçemiyor. Bir prestij girişimi olmanın dışında hiçbir şey ifade etmeyen sözde 'Barış Kurulu' üzerinden milleti oyalıyor.

Hürmüz krizi yeni enerji aktarım politikalarını hızlandırıyor. Körfez, Avrupa ve küresel enerji dengesi yeniden oluşuyor. AKP ise, coğrafi avantajlarımıza rağmen Türkiye'yi yeni jeopolitiğin dışında bırakıyor. 'Enerji üssü olacağız' söylemi var ama enerji diplomasisinde mevcudiyet yok.

İran dosyasında da aynı edilgenlik görülüyor. Türkiye, tarihsel hafızası ve coğrafi konumu nedeniyle taraflarla konuşabilme imkanına sahip olabilir. Ama bu avantajlar arabuluculuk diplomasisine dönüşemiyor. Çünkü AKP, Trump'ın sözünden çıkamadığı için beklemeyi tercih ediyor.

Seneler önce İsmet İnönü özgüvenle, 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır' deme cesaretini gösterebilmişti. Bugün yine 'yeni bir dünya' kuruluyor. Türkiye'nin nerede olduğunu bilen var mı?"