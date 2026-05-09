CHP'den Düzce'de Seçim Vurgusu
CHP'den Düzce'de Seçim Vurgusu

09.05.2026 16:44
Başarır, Düzce'de adalet ve adil bölüşüm için emekçilerle buluşacaklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Emekliyle, işçiyle, gençle, ev hanımıyla, esnafla buluşacağız. Bizim muradımız, bu ülkeye adaletin gelmesi, adil bir bölüşümün gelmesi." dedi.

Düzce'de partisinin il teşkilatıyla bir araya gelen Başarır, parti binası önünde yaptığı konuşmada, genel ve yerel seçimlere iddialı gireceklerini söyledi.

Başarır, siyasette rakipleriyle mertçe yarışmak istediklerini dile getirerek, "Kadrolarımızla yarışmak istiyoruz. Bizim iddiamız, Düzce'de birinci parti olmak. Uzun süreden sonra milletvekili çıkardık. İlk seçimde birinci parti olacağız. İlk yerel seçimde de Düzce'yi kazanacağız. Tabii ki milletvekili sayımızı iki yapacağız ama kara çalarak, iftira atarak, yalan söyleyerek değil." diye konuştu.

Ülkenin çok önemli temel sorunlarına eğilmek istediklerini belirten Başarır, "Emekliyle, işçiyle, gençle, ev hanımıyla, esnafla buluşacağız. Bizim muradımız, bu ülkeye adaletin gelmesi, adil bir bölüşümün gelmesi. Milyonlarca işçi ve emeklinin açlık sınırının altında yaşamaması." ifadesini kullandı.

Başarır, demokrasiden ve milli egemenlikten yana olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Buradan Düzce halkına sesleniyorum. Bize, iradenize, oyunuza, memleketinize sahip çıkın. Demokrasiden, iradesinden, hukuktan vazgeçen dibimizdeki ülkelerin hali ortada. Bizi var eden cumhuriyettir, demokrasidir, milli egemenliktir. Bizi var eden laikliktir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği bu güzel vatandır. O yüzden bize, bu ülkeye sahip çıkın."

Başarır, konuşmasının ardından eski sanayi sitesi ve kent merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla selamlaştı.

Esnaf gezisinde, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ile CHP Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve parti teşkilatı da yer aldı.

Kaynak: AA

