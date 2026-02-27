CHP'den Eğitim Politika Toplantısı

(ANKARA) - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde, Milli Eğitim Politika Kurulu üyeleri, il ilçe örgütü yöneticileri, eğitim sekreterleri ile bir araya geldi.

Dün, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in ölüm yıl dönümü anmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda; CHP Parti Programı'nın eğitim bölümü üzerine sunum yapıldı. 250'ye yakın katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıda CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, beş ana başlık üzerinden CHP'nin eğitim politikaları üzerine sunum gerçekleştirdi.

Özçağdaş; Öğrenmeyi Seven, Yeteneklerini Geliştiren, Mutlu Çocuklar; Yaşayan, Nitelikli, Güvenli Okullar; Demokratik, Şeffaf, Kamucu Eğitim Sistemi; Yetkin, Gelişimini Sürdüren, Saygın Öğretmenler; Demokratik, Dinamik, Yenilikçi, Dünyaya Açık Yükseköğretim Sistemi üzerine CHP iktidarında gerçekleştirilecek eğitim politikaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.