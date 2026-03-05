CHP'den Emekli İkramiyesi İçin Zam Çağrısı - Son Dakika
CHP'den Emekli İkramiyesi İçin Zam Çağrısı

05.03.2026 19:02
Sezgin Tanrıkulu, emekli ikramiyesinin artırılması için iktidara yasayı çıkartma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, emekli ikramiyesine zam yapılması çağrısında bulunarak, "Bayrama 15 gün var, gelin bu yasayı çıkartalım ve emeklilere hak ettikleri makul bir oranda artış yaparak en az 17 bin 500 lira – 20 bin lira seviyesine çekecek bir ikramiyeyi emeklilere verelim" dedi.

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, emeklilere verilen bayram ikramiyesine zam yapılmamasını eleştirdi. Diyarbakır Yenişehir'de bir pazardan iktidara seslenen Tanrıkulu, ilk olarak CHP'nin 2015 yılında önerdiği bayram ikramiyesinin Ak Parti tarafından reddedildiğini belirterek, "2018 yılında seçim öncesinde bir seçim yatırımı olarak bizim önerimizi kanunlaştırdılar ve her bayramda bin lira emekli ikramiyesini kabul ettiler. 2019'da bir zam yapılmadı. 2020 yılında bir zam yapılmadı. 2021 yılında bin lirayı bin 100 lira yaptılar. 2022 yılında yine zam yapılmadı. 2023 yılında iki bin liraya çıktı. 2024 yılında üç bin liraya çıktı. Geçen yıl da dört bin liraya çıktı. Ancak emekli ikramiyesi bir katsayıya bağlanmadığı için otomatik bir artış olmuyor. Dolayısıyla her yıl Meclis'ten yasa çıkması lazım" diye konuştu.

CHP'nin önerisinin emekli ikramiyesinin asgari ücrete eşitlenmesi olduğunu söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Her bayramda emeklilere birer maaş asgari ücret karşılığında emekli ikramiyesi verilsin. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi bunu kabul etmiyor. Bu bayram öncesi de bir artış yapılmayacağını ifade ettiler. Bütçe her şeye müsait ama emekliye gelince müsait değil. Emekliler bu pazarda gerçekten perişanlar. Bu dört bin liranın artırılması lazım. Eğer asgari ücrete göre artsaydı, asgari ücret 2018 yılında bin 600 liraydı. Bugün 28 bin lira civarında. Yani emekli ikramiyesi 17 bin 500 lira olurdu. Eğer emekli maaşlarındaki artışa göre olsaydı 20 bin lira civarında olması lazımdı. Ama sadece dört bin lira. Dolayısıyla bu artışın yapılması lazım."

Daha bayrama 15 gün var. Diyarbakır'dan, bu pazardan emekliler adına Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sesleniyorum. 15 gün var, gelin bu yasayı çıkartalım ve emeklilere hak ettikleri makul bir oranda artış yaparak en az 17 bin 500 lira - 20 bin lira seviyesine çekecek bir ikramiyeyi emeklilere verelim."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Zam, Son Dakika

