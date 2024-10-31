CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "İstanbul Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması, halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine ağır bir darbedir. Sabah kardeşlik naraları atarken bugün yargıya müdahale ederek kayyım atamaya çalışıyorsunuz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, şunları kaydetti:

"İstanbul Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanması, halkın iradesine, demokrasiye ve hukuk devletine ağır bir darbedir. Şunu açıkça ifade ediyorum; sabah saatlerinden bu yana yakından takip ettiğimiz ve tam da FETÖ taktikleri emareleri içeren bu hukuksuz süreci yürüterek tutuklama kararı alan ve aldıranlar, milletimizin vicdanında mahkum olacaklardır. Biz sizin bu taktiklerinizle nereye varmak istediğinizi gayet iyi anlıyoruz. Sabah kardeşlik naraları atarken bugün yargıya müdahale ederek kayyım atamaya çalışıyorsunuz. Siz, utanç silsilesi içerisindesiniz. Unutmayın! Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 101 yıllık tarihimiz boyunca demokrasiye ve hukuka olan inancımızla Cumhuriyetin hiçbir kalesini zapt ettirmedik, ettirmeyeceğiz."