CHP'den Esenyurt'taki Tutuklamaya Böyle Tepki: 'Demokrasiye Darbe'

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Esenyurtluları ve tüm İstanbulluları Esenyurt Belediyesi önüne davet ederek "Sandıktan çıkan halkın iradesinin yargı eliyle gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Yargıyı, hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alan bu siyasi kumpasa karşı tüm Esenyurtluları ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbullulara çağrıda bulundu. Bulut, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in mesnetsiz iddialarla tutuklanması iktidarın siyasallaştırdığı yargının demokrasiye darbesidir.

Sandıktan çıkan halkın iradesinin yargı eliyle gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.

Yargıyı, hukuku, demokrasiyi ayaklar altına alan bu siyasi kumpasa karşı tüm Esenyurtluları ve tüm İstanbulluları bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyoruz."