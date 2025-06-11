CHP'den Gaziosmanpaşa'daki İktidar Değişikliğine Tepki

(ANKARA) - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından bugün yapılan seçimlerde belediyenin AK Parti'ye geçmesine tepki gösteren CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "2019'da da öğrenemediniz, 2024'te de. Kimse milletten büyük değildir. Yaptığınız bu haksızlıklar, hukuksuzluklar, bu zulüm işi seçimde iktidarınızı sona erdirecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Meclis üyesi çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olması sebebiyle belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili Eray Karadeniz oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden bu duruma tepki gösterdi. "Gaziosmanpaşa'nın halk tarafından seçilmiş belediye başkanı Hakan Bahçetepe'dir" diyen Yücel, şunları kaydetti:

"Demokrasiden nasibini almayanlar, sandıkta kazanamadıkları Gaziosmanpaşa Belediyesi'ni türlü iftiralarla, kumpaslarla ve siyasi operasyonlarla gasp ettiler. Seçimle kazanamadığını kirli oyunlarla kazandığını zannedenler aslında çok büyük bir yanılgı içindeler.

2019'da da öğrenemediniz, 2024'te de… Kimse milletten büyük değildir! Yaptığınız bu haksızlıklar, hukuksuzluklar, bu zulüm işi seçimde iktidarınızı sona erdirecek!"