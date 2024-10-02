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CHP'den Göç Uyarısı

CHP\'den Göç Uyarısı

Deniz Yücel, artan sığınmacı ve kaçak göçün Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerine dikkat çekti.

02.10.2024 15:40
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(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, " İran'ın 2 milyon Afgan kaçağı sınır dışı edeceğini duyurmasını ve zeka küpü Hakan Fidan'ın Irak'la vize serbestisi anlaşması imzalamasını da eklersek, kötü günler bizi bekliyor. Ekonomik buhran yaşayan Türkiye'nin nüfusu resmi rakamlara göre 85 milyon civarında. Ancak, sığınmacı ve kaçakları eklediğimizde bu rakamın 100 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve dahası geliyor. Hal böyle olunca, milyonlarca sığınmacı ve kaçağın getireceği ekonomik yük, gıda, barınma ve ulaşım fiyatlarına, kısacası iğneden ipliğe her şeye yansıyacak" dedi.

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sığınmacı ve kaçak göçüne ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yücel'in "Sınırları Kapat Vatanı Kurtar" etiketiyle yaptığı açıklama şöyle:

"7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan ve İsrail'in karşı saldırılarıyla devam eden çatışmalar Lübnan, Suriye ve İran'ı da içine alacak şekilde yayılmış ve çatışmalar bölgesel bir savaş halini almıştır. Kapımızın önünde böylesine bölgesel bir savaşın, milyonlarca insanı kapsayacak bir göç hareketini başlatacağını tahmin etmek zor değil. Üzerine bir de İran'ın 2 milyon Afgan kaçağı sınır dışı edeceğini duyurmasını ve zeka küpü Hakan Fidan'ın Irak'la vize serbestisi anlaşması imzalamasını da eklersek, kötü günler bizi bekliyor. Ekonomik buhran yaşayan Türkiye'nin nüfusu resmi rakamlara göre 85 milyon civarında. Ancak, sığınmacı ve kaçakları eklediğimizde bu rakamın 100 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor ve dahası geliyor. Hal böyle olunca, milyonlarca sığınmacı ve kaçağın getireceği ekonomik yük, gıda, barınma ve ulaşım fiyatlarına, kısacası iğneden ipliğe her şeye yansıyacak.

"Sınırları kapatacağız"

Hala açık kapı politikasıyla geleni geçeni, ne idüğü belirsiz sığınmacı ve kaçağı memlekete alan, geri kabul anlaşması kapsamında batıya ulaşmış sığınmacı ve kaçaklara dahi kucak açan Türk Milleti'nin kendi vatan topraklarında yabancılaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Sınırları kapatacağız. Vatanı kurtaracağız."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Deniz Yücel, Göçmenler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

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