CHP'den Gözaltı Tepkisi

Güncel

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, " Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir savcı peşindeki 'gazeteciyi' haberleştirdikleri için gözaltına alındıkları esnada; gizli soruşturmalar ve iddianameler muhatabına ulaşmadan yandaş basına nasıl 'sızıyor' sorusu güncelliğini koruyordu" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Günaydın, şunları kaydetti:

"Haber peşindeki gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir savcı peşindeki 'gazeteciyi' haberleştirdikleri için gözaltına alındıkları esnada; Gizli soruşturmalar ve iddianameler muhatabına ulaşmadan yandaş basına nasıl 'sızıyor' sorusu güncelliğini koruyordu."