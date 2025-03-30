CHP'den gözaltına alınan gençlere destek

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 19 Mart operasyonlarıyla başlayan İmamoğlu protestolarıyla ilgili tutuklanan Berkay Gezgin ve Sinan Can Karahan'ın aileleriyle bir araya geldi. Çelik, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "İlk günden bu yana tüm örgütümüz ve Hukuk omisyonumuzla birlikte adalet arayan ailelerimizin yanındayız. Tüm gençlerimiz özgürlüklerine kavuşana dek de burada olacağız. Biz mücadele edeceğiz ve her şey çok güzel olacak!" dedi.

19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonları protesto etmek için biraraya gelen çok sayıda genç tutuklanmıştı. Son açıklamaları göre, İstanbul'da 268 tutuklu arasında 19, 20, 21, 22'li yaşlarda çok sayıda genç var. O gençlerden Berkay Gezgin ve Sinan Can Karahan'ın ailelerini CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu sabah saatlerinde yalnız bırakmadı.

"Mücadele edeceğiz ve her şey çok güzel olacak!"

Gezgin ve Karahan ailelerini ziyaret eden Çelik, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Bayramın ilk gününde, anayasal haklarını kullandıkları için tutuklanan gençlerimizin ailelerini ziyaret ettik. Berkay Gezgin ve Sinancan Karahan'ın aileleriyle bir araya geldik. İlk günden bu yana tüm örgütümüz ve Hukuk Komisyonumuzla birlikte adalet arayan ailelerimizin yanındayız. Tüm gençlerimiz özgürlüklerine kavuşana dek de burada olacağız. Biz mücadele edeceğiz ve her şey çok güzel olacak!"

Gezgin ailesi açıklama yapmıştı

Berkay Gezgin ailesi, çocuklarının gözaltına alınıp tutuklanması süreciyle ilgili bir açıklama yapmış şu ifadelere yer vermişti:

"22 Mart 2025 Cumartesi akşamı, oğlumuz Berkay Gezgin, Saraçhane'deki il binasından (İBB) evine dönerken bir polis memurunun kendisini çağırması üzerine yanına gitmiş ve bu sırada, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katıldığı iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Gözaltı süreci önce Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde başlamış, ardından Esenler Polis Merkezi'nde devam etmiş ve toplam 60 saatlik gözaltı süresinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmiştir.

"Oğlumuz hakaret içeren hiçbir söylemde bulunmamış, hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmamıştır"

Sulh Ceza Hakimliği, iddianamede yer alan 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe silahsız katılma' ve 'ihtara rağmen dağılmama' suçlamaları doğrultusunda Berkay'ın tutuklu yargılanmasına karar vermiştir. Ancak bilinmelidir ki Berkay'ın gözaltına alınmasının asıl sebebi, Anayasa'nın 34. maddesiyle güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmasıdır. Oğlumuz, İl binasının (İBB) bahçesinde düzenlenen barışçıl bir gösteriye katılmış, hiçbir kolluk görevlisine mukavemet göstermemiş, hakaret içeren hiçbir söylemde bulunmamış, hukuka aykırı herhangi bir eylemde bulunmamıştır.

"Demokratik haklarını hukuk çerçevesinde ifade edebilen bilinçli bir bireydir"

Berkay, ailesi olarak bizim ve toplumumuzun kültür değerleriyle büyümüş, devletine, milletine ve bayrağına bağlı, milli duyguları güçlü, saygılı bir Türk gencidir. Demokratik haklarını hukuk çerçevesinde ifade edebilen bilinçli bir bireydir. Bu süreçte, sosyal medya ve bazı mecralarda Berkay'ı suçlu göstermeye yönelik yanıltıcı ve gerçek dışı paylaşımlar yapıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu tür asılsız iddialara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı önemle bildiririz.

Öte yandan, günlerdir bize destek mesajlarını ileten, dayanışma gösteren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin haklarını savunmak, onların yanında olmak hepimizin sorumluluğudur. Daha adil ve güzel bir geleceğe hep birlikte ulaşmak dileğiyle... Herşey çok güzel olacak!"