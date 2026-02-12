CHP'den Gürlek Atamasına Tepki

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - Adalet Bakanlığı'na eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasını değerlendiren CHP'li kurmaylar, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken Adalet Bakanı'nın altını oynaya çalışıyordu şimdi de onun altını oyanlar çıkabilir. Gürlek'in tüm kararları siyasi olacak, Erdoğan ne derse onu yapacak" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını değerlendiren CHP'li kurmaylar, atamayla birlikte CHP'ye yönelik yeni operasyonlar yapılabileceği tartışmasının başladığını bunun da bir korku iklimi yaratma çabası olduğunu belirtiyor. Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanlığı'nın birbirinden çok farklı iki makam olduğunu, bakanların kendi alanlarıyla ilgili kamuoyu önüne sık sık çıktıklarını, birçok konuda demeç verdiklerine dikkat çeken kurmaylar, Gürlek'in siyasette zorlanacağını belirterek, "Akın Gürlek siyaset yüzü olamaz" değerlendirmesini yaptı.

Gürlek'in göreve getirilmesini iktidarın yeni stratejisinin bir parçası olarak değerlendiren kurmaylar, Gürlek'in eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile aralarında çekişme olduğunu kastederek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken Adalet Bakanı'nın altını oynaya çalışıyordu şimdi de onun altını oyanlar çıkabilir. Gürlek'in tüm kararları siyasi olacak, Erdoğan ne derse onu yapacak" dedi.

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 2018 yılında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e tutuklayan mahkeme heyetinde yer alması tartışmalara neden olmuştu. Gürlek'in İmralı Süreci'ne etkisini değerlendiren CHP'li kurmaylar, atamadan önce Kent Uzlaşısı davasında tahliyelere dikkat çekerek, "Kişisel olarak sürece karşı mı bilinmez ama Erdoğan'ın sözün dışında hareket edemez" değerlendirmesini yaptı.