CHP'den Hızlı Tren İhalelerine Eleştiri

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Delice- Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi'ne ilişkin olarak, "AK Parti bir yandan 'Hazine'de para yok' diyerek asgari ücretli, memur, emekli, işçiyi sefalet sınırının altında yaşamaya mecbur bırakırken diğer yandan vatandaşların vergi ödemeleriyle hazinede biriken parayı rant projeleriyle yandaş şirketlere aktarmanın peşinde. Bu ihale bu haliyle başlı başına kamu zararıdır" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı Projesi ihalesiyle ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin rant aşkı bitmiyor. Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesinden pis kokular gelmeye devam ediyor. İhale yönetimi olarak sadece deprem, sel, salgın, doğal afet gibi durumlarda kullanılan 21/B pazarlık usulünün belirlenmiş olması abesle iştigaldir. Zira Delice-Çorum bölgesinde deprem yok, sel yok, salgın yok. O zaman niye bu ihale yönetimi belirleniyor. Bu konunun üzerinde büyük bir soru işareti var.

80 milyar liralık bu ihalenin yönetimi tüm şirketlerin rekabetine açık değil. Sadece davet edilen belli sayıdaki şirket ihaleye girebiliyor. Şirketlerin şeffaf ve rekabete açık bir şekilde ihaleye girip yarışması istenmiyor. AK Parti, şirketler rekabet etmesin çok kar istiyor. Böylece bu ihaleyi kazanacak şirketlere yapılacak servet transferiyle AK Partili yöneticiler lüks ve şatafat içinde yaşamayı sürdürmeyi planlıyor.

"Bu ihale başlı başına kamu zararı"

İhaleye davet edilen şirketler: Çelikler, Gülermak, YDA, Kolin, Rönesans, Yapı Merkezi, Doğuş. Bu şirketler üçerli olarak iki ortak girişim kurup ihaleye girdiklerinde sadece iki teklifle bu devasa projenin ihale tutarını belirlemiş oluyorlar. Yani ihale tutarını şirketlerin aralarında anlaşarak istediği seviyeye çıkarabilecekleri bir kurguya izin veriliyor.

Projenin bütünü 3 etaptan oluşuyor: Delice-Çorum, Çorum-Merzifon, Merzifon-Samsun. Delice-Çorum kesiminin ihalesi 31 Aralık'a ertelendi. Bu kesimin ihalesine davet edilen şirketlerden bir kısmına ortak girişim adı altında bu ihalenin verilmesi kalan şirketlere de diğer etap işlerinin verilmesinin planlandığı anlaşılıyor. Tam bir danışıklı dövüş. AK Parti bir yandan 'Hazine'de para yok' diyerek asgari ücretli, memur, emekli, işçiyi sefalet sınırının altında yaşamaya mecbur bırakırken diğer yandan da vatandaşların vergi ödemeleriyle hazinede biriken parayı da rant projeleriyle yandaş şirketlere aktarmanın peşinde. Bu ihale bu haliyle başlı başına kamu zararıdır."