CHP'den Hükümete Ara Zam Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Hükümete Ara Zam Çağrısı

05.05.2026 19:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Yavuzyılmaz, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, maaşlara acil ara zam gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, hükümete ara zam çağrısında bulunarak, "Hükümetin ekonomi politikası ülkedeki fakirliği toplumun geniş kesimlerine yayarak adeta normalleştiriyor. Her gün icat edilen yeni vergilerle, katlanan faturalarla, artan kiralarla vatandaşlarımıza yaşama şansı dahi bırakmıyor. AKP'nin ülkeyi sürüklediği uçurum karşısında, artık kimsenin yılın ikinci yarısını bekleme lüksü kalmamıştır. Hemen şimdi, maaşlara ara zam yapılması şarttır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi. Yavuzyılmaz, emekli, memur ve asgari ücretliye verilen zamların şimdiden eridiğine dikkat çekerek, "Bu tablo karşısında sessiz kalmak, halkın ekmeğinin çalınmasına ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.

Hükümete, ara zam yapması çağrısında bulunan Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

"TÜİK'in makyajlı enflasyon rakamlarında bile enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşerek aylık bazda yüzde 4,18 yıllık bazda yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Ev ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 32,43 olarak netleşti. Böylelikle yılın ilk 4 ayında enflasyon oranı yüzde 14,64 oldu."

Açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında memurların yılbaşında aldığı yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı şimdiden eridi bitti. Asgari ücret 4 ayda 4 bin 110 lira, en düşük emekli aylığı 2 bin 928 lira eksildi. Yüzde 32,37'lik yıllık enflasyon, Ocak ayında asgari ücretliye verilen yüzde 27'lik artışı çoktan yuttu.

Hükümetin ekonomi politikası ülkedeki fakirliği toplumun geniş kesimlerine yayarak adeta normalleştiriyor. TÜİK verileriyle gerçekler arasındaki uçurum derinleşiyor. Her gün icat edilen yeni vergilerle, katlanan faturalarla, artan kiralarla vatandaşlarımıza yaşama şansı dahi bırakmıyor. Halkın cebindeki son kuruşları eksiliyor, borç yükü artıyor. Bu tablo karşısında sessiz kalmak, halkın ekmeğinin çalınmasına ortak olmaktır. Veriler net, hesap ortada. AKP'nin ülkeyi sürüklediği uçurum karşısında, artık kimsenin yılın ikinci yarısını bekleme lüksü kalmamıştır. Hemen şimdi, maaşlara ara zam yapılması şarttır."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Hükümete Ara Zam Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:58:05. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'den Hükümete Ara Zam Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.