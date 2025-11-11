CHP'den İBB İddianamesine Sert Tepki: 'Bu Bir Siyasi Darbe Girişimidir' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'den İBB İddianamesine Sert Tepki: 'Bu Bir Siyasi Darbe Girişimidir'

11.11.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 741 sayfalık iddianameyi eleştirerek, bunun parti kapatma girişimi ve siyasi açıdan bir darbe olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 741 sayfalık iddianameye tepki gösterdi. Günaydın, iddianamenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar cezalandırılmasını öngördüğünü belirterek, bunun "siyasi yürüyüşü durdurma ve Cumhurbaşkanı adayının önünü kesme girişimi" olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına' demek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından talep etmesi, hukuki olmaktan çok uzak, kişiler, tanıklar, kanıtlar ve fiiller arasında zincirleme bir ilişki aramayan, siyasi önyargılarını metne boca eden bir anlayışı açıkça yansıtmaktadır.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kongre-Kurultay aşamasında delege iradesine fesat karıştırılmasına yönelik bir kanıt ve işaret olmaması bağlamında davanın konusuz kalması nedeniyle mutlak butlan talebini reddederek gerekçeli kararını yazmasının hemen ardından, Savcılığın, 'suçtan elde edilen gelirin siyasi faaliyette kullanılması' isnadıyla CHP'nin kapatılmasını talep edebilmesi, İddianameye egemen olan motivasyonu ele vermektedir. Bu bir İddianame değil, darbecilerin demokratik siyasete yönelik muhtırasıdır. Şuurlarını kaybeden Kenan Evren özentilerine hatırlatıyoruz: 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Demokratik siyasi mücadelemizi etkinlikle sürdürecek ve mutlaka başaracağız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gökhan Günaydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den İBB İddianamesine Sert Tepki: 'Bu Bir Siyasi Darbe Girişimidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Netanyahu’dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

19:49
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
19:10
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında rastlanmadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında rastlanmadı
18:48
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
18:39
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
18:09
İBB iddianamesine Özgür Özel’den ilk tepki
İBB iddianamesine Özgür Özel'den ilk tepki
17:21
MSB: Gürcistan’da düşen uçakta 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'da düşen uçakta 20 personel vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 20:35:02. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den İBB İddianamesine Sert Tepki: 'Bu Bir Siyasi Darbe Girişimidir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.