CHP'den İBB İddianamesine Sert Tepki: 'Bu Bir Siyasi Darbe Girişimidir'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 741 sayfalık iddianameye tepki gösterdi. Günaydın, iddianamenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 352 yıla kadar cezalandırılmasını öngördüğünü belirterek, bunun "siyasi yürüyüşü durdurma ve Cumhurbaşkanı adayının önünü kesme girişimi" olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin taktir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına' demek suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından talep etmesi, hukuki olmaktan çok uzak, kişiler, tanıklar, kanıtlar ve fiiller arasında zincirleme bir ilişki aramayan, siyasi önyargılarını metne boca eden bir anlayışı açıkça yansıtmaktadır.

Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kongre-Kurultay aşamasında delege iradesine fesat karıştırılmasına yönelik bir kanıt ve işaret olmaması bağlamında davanın konusuz kalması nedeniyle mutlak butlan talebini reddederek gerekçeli kararını yazmasının hemen ardından, Savcılığın, 'suçtan elde edilen gelirin siyasi faaliyette kullanılması' isnadıyla CHP'nin kapatılmasını talep edebilmesi, İddianameye egemen olan motivasyonu ele vermektedir. Bu bir İddianame değil, darbecilerin demokratik siyasete yönelik muhtırasıdır. Şuurlarını kaybeden Kenan Evren özentilerine hatırlatıyoruz: 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Demokratik siyasi mücadelemizi etkinlikle sürdürecek ve mutlaka başaracağız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"