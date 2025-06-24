CHP'den İBB Soruşturmasında Yeni İddialar

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu'nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dikkat çeken yeni bulgulara ulaştıklarını açıkladı. Yavuzyılmaz, dönemin 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek'e İBB tarafından toplam 621 gün boyunca araç tahsis edildiğini belgelediklerini aktardı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavuzyılmaz'ın iddiasına göre, İBB Teftiş Kurulu'nun hazırladığı soruşturma raporunda, Gürlek'e ilk olarak "Opel Insignia Limousine NB" marka bir aracın 540 gün süreyle tahsis edildiği ortaya kondu. Bu tahsise daha sonra 52 gün ek yapıldığını belirten Yavuzyılmaz, "Şimdi de bu tahsisin öncesinde, aynı kişiye 'Megane Icon 1.5 DCI EDC' marka bir başka aracın da 29 günlüğüne tahsis edildiğini tespit ettik," dedi.

"Bu durum açık bir kamu zararıdır"

Yavuzyılmaz, söz konusu araç tahsislerine ilişkin herhangi bir meclis kararı ya da resmi protokolün bulunmadığını ifade ederek, "Araçların kirası, şoför maaşları, akaryakıt giderleri ile HGS/OGS ücretleri doğrudan İBB bütçesinden karşılanmış. Bu durum açık bir kamu zararıdır," açıklamasında bulundu.

Deniz Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla başlatılan denetim sürecinde, belediye kaynaklarının kişisel kullanımlara tahsis edilip edilmediğinin kapsamlı biçimde araştırıldığını da sözlerine ekledi.