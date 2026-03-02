CHP'den İkramiye Açıklaması - Son Dakika
CHP'den İkramiye Açıklaması

02.03.2026 18:10
Özlale, emekli ikramiyesinin gereksiz bahanelerle ertelendiğini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik açıklamalarına ilişkin olarak, "Maaşı petrole, ikramiyeyi Ortadoğu'daki gerginliğe bağlayan bir anlayışla karşı karşıyayız" dedi.

Özlale, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Özlale, "Bugün de bayram öncesinde emeklinin nefes almasını sağlayacak ikramiye artışını gündemlerinde olmadığını söylüyorlar" ifadesini kullandı.

Özlale, konuyu çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sert bir dille ele alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayatı bin bir zorluk içinde geçen emekli vatandaşlarımızın maaş artışını Gabar'dan çıkacak petrole bağlayan, bayram öncesi verilecek ikramiyeyi ise Ortadoğu'daki savaş gerginliğini gerekçe göstererek gündeme almayan bir zihniyet, bu ülkenin sorunlarına çözüm üretemez. Sürekli gerekçe üretmek, sorumluluktan kaçmaktır."

CHP iktidarında sosyal politikaların küresel gelişmelere göre değil, vatandaşın hakkına göre şekilleneceğini vurgulayan Özlale, "Dünyada petrol fiyatları ne olursa olsun, Ortadoğu'da ya da başka bir yerde hangi gerginlik yaşanırsa yaşansın; emeklimiz, çalışanımız, gencimiz, çocuğumuz, iş dünyamız, ev hanımımız hak ettiği refahı alacak. Biz, ekonomik yönetimi bahaneler üzerine değil; plan, üretim ve adalet üzerine kuracağız" diye konuştu.

