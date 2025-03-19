CHP'den İktidar Taktiklerine Tepki: "Hodri Meydan!"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ne operasyonlarınız ne de kirli oyunlarınız bizi yolumuzdan döndürebilir! Hodri meydan! Millete savaş açanlar, milletin tokadını yemeye mahkumdur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti ilkesi, iktidar eliyle sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışılmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve çalışma arkadaşlarına yönelik başlatılan yeni hukuksuzluk dalgası, yalnızca onları değil, halkın iradesini hedef almaktadır.

Bu alçakça girişim, hukuku bir silah gibi kullanarak siyasi rakiplerini saf dışı bırakmak isteyenlerin korkaklığının ve acziyetinin en net göstergesidir. İktidarlarını korumak için devletin temel değerlerini çiğneyenler, milletin iradesine ipotek koyabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar! Bu ülke zorbalığa, baskıya, darbeci anlayışa asla teslim olmadı, olmayacak! Ekrem İmamoğlu, Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve tüm yol arkadaşlarımız yalnız değildir! Bu, yalnızca birkaç belediye başkanına karşı değil, doğrudan milletin seçme hakkına, demokrasinin temel ilkelerine ve hukuk düzenine karşı açılmış bir savaştır. Buradayız! Direneceğiz! Hukuksuzluğa, kumpaslara ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz! Ne operasyonlarınız ne de kirli oyunlarınız bizi yolumuzdan döndürebilir! Hodri meydan! Millete savaş açanlar, milletin tokadını yemeye mahkumdur!"