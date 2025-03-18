CHP'den İmamoğlu'na Diplomanın İptali Üzerine Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Yücel, "Bu karar hem hukuk düzeninde, hem de milletin vicdanında yok hükmünde bir karardır. Bu kararın altına imza atanları unutmayacağız. Allah düşmanın bile mert olanını çıkarsın karşımıza. Ne yargı tacizleri, ne talimatla alınan kararlar, haklı mücadelemizi engelleyemeyecek. Sandık gelecek, millet en ağır cezayı sandıkta verecek" dedi.

Yücel, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hukuksuzlukta sınır tanımayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirenler ve onların maşaları, milletin vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaklar. Bu karar hem hukuk düzeninde, hem de milletin vicdanında yok hükmünde bir karardır. Bu kararın altına imza atanları unutmayacağız. Allah düşmanın bile mert olanını çıkarsın karşımıza. Ne yargı tacizleri, ne talimatla alınan kararlar, haklı mücadelemizi engelleyemeyecek. Sandık gelecek, millet en ağır cezayı sandıkta verecek. Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiç birimiz."