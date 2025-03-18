CHP'den İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Taşcıer, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi demokrasiye, anayasaya, temel hak ve hürriyetlere karşı açık bir darbe girişimidir" değerlendirmesinde bulundu.

Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'de adaletin, hukuk devleti ilkesinden ve gereklerinden her gün daha fazla uzaklaştırıldığını, kişisel ihtirasların ve hesaplaşmaların görüldüğü bir siyaset arenasına çevrildiğini" belirtti.

Taşçıer, şunları kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi bu minvalde demokrasiye, anayasaya, temel hak ve hürriyetlere karşı açık bir darbe girişimidir. Hukuki dayanaktan yoksun, talimatla ve siyasi saiklerle hareket eden atanmış bir rektör tarafından verilen kararla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 27 kişinin diplomasının iptal edilmesi, kabul edilemez bir hukuk skandalıdır.

Diploması dahi tartışmalı olan, eğitim ve liyakatten uzak kişilerin talimatıyla alınan bu karar, ülkemizin geleceğini karartmak isteyenlerin giriştiği karanlık bir oyundur. Bu skandal karar, siyasi intikam uğruna eğitim hayatlarını emek ve alın teriyle tamamlayan kişilerin haklarının gasp edilmesidir. Hiçbir siyasi iktidar, hiçbir atanmış yönetici, keyfi ve hukuksuz kararlarıyla insanların eğitim hakkını ellerinden alamaz. Bu karar, hukuken de vicdanen de yok hükmündedir. CHP olarak, bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Demokrasiye, adalete ve liyakate inanan herkesle omuz omuza durarak, ülkemizi bu karanlıktan kurtarmak için mücadele etmeye devam edeceğiz."