CHP'den İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek. Bu karar yok hükmündedir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu'nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!"