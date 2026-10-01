CHP'den istifa eden Kotan'ın konuşması sırasında Konyaaltı Meclisi'nde arbede çıktı - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Kotan'ın konuşması sırasında Konyaaltı Meclisi'nde arbede çıktı

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Konyaaltı Belediyesi meclis toplantısında CHP ile Yeni Parti üyeleri arasında arbede çıktı; konuşma sırasında CHP'li meclis üyesi Hür Diren Dağ'a söz verilmemesi tartışmayı büyüttü. CHP'den istifa eden Kotan, Dağ toplantıdan ayrılırken arbedeyi yatıştırmaya çalıştı.

Antalya'nın Konyaaltı Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda CHP ile Yeni Parti üyeleri arasında arbede yaşandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini duyuran Kotan, Konyaaltı Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Mecliste grup sözcülerinin konuşmalarının ardından konuşmak için söz alan Kotan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyesi Hür Diren Dağ söz istedi.

Kotan'ın Dağ'a söz vermemesi üzerine Dağ, "Öyle bir dünya yok." diyerek tepki gösterdi.

Bu sırada izleyiciler arasında bulunan bir kişinin de duruma tepki göstermesi üzerine salonda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle CHP ile Yeni Parti üyeleri arasında arbede yaşandı.

Dağ, yaşananların ardından meclis toplantısından ayrıldı.

Kotan, toplantıyı izlemek için salonda bulunan CHP ve Yeni Parti üyeleri arasındaki arbedeyi yatıştırmaya çalıştı.

"Genel Başkanımız Özgür Özel"

İstifasına ilişkin konuşan Kotan, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

CHP'den bir açıklama geldiğini ve ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini öğrendiğini belirten Kotan, şöyle devam etti:

"Sebebi de geçtiğimiz haftalarda Yeni Partimizin ilçe kongreleri yapıldı demokrasi çerçevesinde. Davetli olduğum ilçe kongrelerine katıldım ve orada bugüne kadar 20 küsur yıldır siyaset yaptığım arkadaşlarıma başarılar diledim ve başarılar dilerken de Yeni Parti Genel Başkanımız sayın Özgür Özel'e 'genel başkanımız' dediğimiz için disipline sevk edildim. Yine söylüyorum sayın Genel Başkanımız Özgür Özel. Bu arkadaşlarla biz 2,5 yıldır siyaset yaptık. Ne oldu da bir anda terse döndüler de agresif tavırlar sergiliyorlar? Bir belediye başkanı konuşurken lafı kesilmez. Masaya da vura vura 'ben konuşacağım' denmez, zorbalık yapılmaz."

CHP Antalya İl Başkanı ve CHP Konyaaltı İlçe Başkanlarının görevden alındığını hatırlatan Kotan, "Şimdi de Konyaaltı Belediye Başkanını ihraçla disipline sevk ediyorlar. İşte mantık bu kadar. O yüzden bu mantığı da bu iradeyi de redediyoruz ve CHP'den istifa etmiş bulunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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