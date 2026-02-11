Seda Kaya Ösen: "Üvey Evlat Muamelesi Gören İzmir'in Üzerine Gölge Etmeyin, Başka İhsan İstemez"

(ANKARA) - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Politika Başkanı Seda Kaya Ösen, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin "İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi korumak için 2026 yılında 7,5 milyar liralık kaynak ayırırken İzmirlilerin gözünden sakındığı körfez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yalnızca 18 milyon liralık değer görüyor. Yurdumuzun doğal mirasları olan körfezlerimize belediyesine göre hizmet götüren bakanlıklara sesleniyorum: Doğal mirasımız İzmir Körfezi'ne sahip çıkmadığınız gibi, sahip çıkanların projelerine de onay vermiyorsunuz. Önündeki engeller kaldırıldığında Büyükşehir Belediyemiz körfezi temizleyecek yeteneğe, bilgi ve birikme sahiptir. Sinoplu Diyojen'in dediği gibi; üvey evlat muamelesi gören İzmir'in üzerine gölge etmeyin, başka ihsan istemez" dedi.

CHP CAO Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğe ilişkin sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Kaya Ösen, şunları söyledi:

"İzmir Körfezi, AK Parti hükümeti tarafından sahipsiz bırakılmaya, kasıtlı olarak baltalanmaya devam ediyor. İzmir üzerinden siyasi söylem devşirmek, kirli su dolu şişeleri ellerinde meşale gibi gezdirmek için İzmir'in ve Ege'nin göz bebeğine yapılan çevre saldırılarına göz yumuluyor. Geçtiğimiz günlerde gemi kaynaklı olarak körfeze sızan mazot ve yağ atıkları körfezin neredeyse tamamına yayıldı. Hepimiz gördük, canımız yandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) körfezi korumak için 2026 yılında 7,5 milyar liralık kaynak ayırırken İzmirlilerin gözünden sakındığı körfez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yalnızca 18 milyon liralık değer görüyor."

Bakanlıklar, yetki alanları içerisinde olan Gediz Nehri boyunca tarım ve sanayi atıklarının körfeze dolmasına, tersaneler kaynaklı sızıntıların körfezi zehirlemesine göz yumuyor. Üstüne üstlük körfez temizliği için çaba sarf eden Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarına da köstek olmaya devam ediyorlar. Yurdumuzun doğal mirasları olan körfezlerimize belediyesine göre hizmet götüren bakanlıklara sesleniyorum: Doğal mirasımız İzmir Körfezi'ne sahip çıkmadığınız gibi, sahip çıkanların projelerine de onay vermiyorsunuz. Önündeki engeller kaldırıldığında Büyükşehir Belediyemiz körfezi temizleyecek yeteneğe, bilgi ve birikme sahiptir. Sinoplu Diyojen'in dediği gibi; üvey evlat muamelesi gören İzmir'in üzerine gölge etmeyin, başka ihsan istemez."