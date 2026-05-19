CHP'den Libya Uçağı İddiası: Şüpheli Jet İsrail'e Gitti
CHP'den Libya Uçağı İddiası: Şüpheli Jet İsrail'e Gitti

19.05.2026 16:11
CHP'li Yavuzyılmaz, düşen Libya uçağına dair şüpheli jetin uçuş kayıtlarını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ankara'da 23 Aralık 2025 tarihinde Libya uçağının düştüğü gün Esenboğa Havalimanı'nda şüpheli bir jetin uçuş kayıtlarına ulaştıklarını belirterek, "Şüpheli jetin olay günü Esenboğa'dan kalktıktan sonra İsrail'e gittiğini tespit ettik" iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçakla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yavuzyılmaz, olay günü Esenboğa Havalimanı'nda bulunan "şüpheli bir jetin" uçuş kayıtlarına ulaştıklarını ileri sürerek, söz konusu uçağın Ankara'dan ayrıldıktan sonra İsrail'e gittiğini iddia etti.

Deniz Yavuzyılmaz, şu iddilarda bulundu:

"Düşen Libya uçağı olayındaki şüpheli jetin uçuş kayıtlarına ulaştık. Şüpheli jetin olay günü nereye gittiğini gösteren uçuş kaydını paylaşıyoruz. 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan jet tuhaf bir şekilde 22 Aralık'ta Esenboğa Havalimanı'na geldiğinde yabancı devlet yetkililerinin uçaklarının park ettirildiği 1 No'lu Apron yerine havalimanının en uzak ve adeta kör noktasındaki 5 No'lu Apron'a park ettiriliyor. Daha da tuhaf bir şekilde 23 Aralık'ta Libya uçağının mürettebatı oteldeyken aynı aprona Libya'yla düşman olan bir ülke jeti de giriş yapıyor. Uluslararası havacılık kurallarına aykırı olarak bir araya getirilen bu iki uçak 1 saat 41 dakika boyunca bir arada kaldıktan sonra önce şüpheli jet Esenboğa'dan havalanıyor ardından Libya uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra Ankara il sınırları içinde düşüyor. Sabotaj ihtimalinin gündeme geldiği bu güvenlik ihlallerinin ardından işte bu şüpheli jetin Libya uçağının düştüğü olay günü Esenboğa'dan çıkış yapıp hangi ülkeye gittiğini tespit ettik; İsrail'e."

Kaynak: ANKA

