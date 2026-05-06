CHP'den Maden İşçilerine Destek

06.05.2026 02:22
CHP'li Özlale, gözaltılara tepki gösterdi ve işçilerin haklarını savundu, direnişin süreceğini belirtti.

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, Bağımsız Maden İş Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Hepsini gözaltına alsanız ne olacak? İşçi kardeşlerimiz kadar devlet de zarar gördü. Bu vatandaşın da işçinin de artık bir tane hırsıza hesap soramayan devlete en ufak bir inancı kalmadı" dedi.

Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle 8 gündür açlık grevlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümesine izin verilmedi. Polisin biber gazıyla müdahalesi sırasında, Bağımsız Maden İş Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltına alındı.

Madencilere destek için alana gelen CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Bizim biber gazından etkilenmemiz hiçbir şey değil. Buradaki arkadaşlar 1 haftadan beri açlık grevindeler. Arkadaşlar evlerine ekmek götürmek için direniyorlar, çok onurlu bir direnişleri var. Burada bu işçilere o gazı sıkan da işçi çocukları. Buradaki polis memurları 3-4 ay maaşlarını alamasınlar ne hissederler? Eşinden dostundan borç alarak karnını doyuracak kadar mutfağa malzeme alabilsinler, bakalım polis memurları ne hissederler? Devletle işçiyi karşı karşıya getiren bu holdingden devlet hesap sormadığı sürece, bu işin tek sorumlusu holding, bu işten rahatlıkla sıyrılabileceğini düşündüğü sürece bu direniş artarak sürecek. Yarın saat 17.00'de, Başaran Aksu da söyledi, bu kez tepkimizi o işçilerin hakkını vermeyen, o işçilerin emeğine çöreklenmeye çalışan, burayı Vahşi Batı sanan o holdingin kapısına doğru giderek direnişimizi orada sürdüreceğiz."

Çakır ve Aksu'nun gözaltına alınmasına da tepki gösteren Özlale, "Gözaltına alınmak tamamen sıradan bir şey haline geldi. Burada 3-4 ay boyunca evine ekmek götüremediği için isyanda olan insanlar var. Hepsini gözaltına alsanız ne olacak? İşçi kardeşlerimiz kadar devlet de zarar gördü. Bu vatandaşın da işçinin de artık bir tane hırsıza hesap soramayan devlete en ufak bir inancı kalmadı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

