CHP'den Madencilik İşçilerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Madencilik İşçilerine Destek

18.04.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Karasu, madencilik işçilerinin maaş taleplerine destek vererek, emek mücadelesini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerine destek verdi. Karasu, "Bu ülkede en ucuz şey işçinin sağlığıdır, emektir, canınızdır. Sizlerin mücadelesi ekmek mücadelesi. Ne yazık ki, geldiğimiz bu düzen kara düzendir. Bu düzen, her gün zenginin parasına para kattığı, vergisini kaçırdığı, her gün zenginleştiği, emekçilerin, milyonların bu ülkede her gün yoksullaştığı, her gün açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum olduğu bir kara düzendir" dedi.

Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin ve Bağımsız Maden-İş Sendikasının, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Ankara girişinde maden işçilerini ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, devletin vergi ve ceza toplarken gösterdiği hızı, işçi haklarını korurken göstermediğini vurgulayarak, emeğinin karşılığını alamayan işçilerin sahipsiz bırakıldığını söyledi. Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Vergi borcu olduğu anda hemen arabanıza, evinize haciz koyuyor. Trafik cezası yiyorsunuz, devlet geliyor; bütün banka hesaplarınıza, gayrimenkullerinize haciz koyabiliyor. Peki 4 aydır, 5 aydır emeğinin karşılığını alamayan, alın terinin karşılığını alamayan sizlerin hakkını savunmaya gelince niye yoklar? Firmalar zenginliklerine zengin katıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Ne yazık ki bu ülkede vahşi kapitalizmi sonuna kadar uyguluyor, alın terini çalıyor, emekçinin hakkını çalıyorlar. Kendilerine zengin oluyorlar. Yedi kat yerin altına giren, her gün ölümü hisseden, her gün mücadele eden, her gün tehlikeyle burun buruna gelen sizler niçin çalışıyorsunuz o tehlikeli işlerde? Ayın sonu geldiğinde maaşınızı alıp çocuklarınızın eğitim ihtiyacını karşılamak, ekmek parasını karşılamak, geleceğini kurmak için mücadele etmek için."

"Sonuna kadar arkanızdayız, yanınızdayız, omuz omuzayız"

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ancak ölümlü kazalardan sonra hatırlandığını belirten Karasu, bakanlığın denetim görevini yapmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışma Bakanlığı gelip o fabrikada iş güvenliği noktasında hiçbir çalışma yapıyor mu? Yapmıyorlar. Ne zaman geliyorlar? Kaza olacak, birileri ölecek, o zaman gelip o fabrikada akılları başlarına gelecek. Bu ülkede en ucuz şey işçinin sağlığıdır. Bu ülkede en ucuz şey emektir. Bu ülkede en ucuz şey canınızdır. Sizlerin mücadelesi ekmek mücadelesi. Ne yazık ki, geldiğimiz bu düzen kara düzendir. Bu düzen, her gün zenginin parasına para kattığı, vergisini kaçırdığı, her gün zenginleştiği, emekçilerin, milyonların bu ülkede her gün yoksullaştığı, her gün açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum olduğu bir kara düzendir."

Bu kara düzeni hep beraber değiştirmek zorundayız. Bu soğuk havada günlerdir yürüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentine 100 km mesafede ne yazık ki sizin bu yaşamış olduğunuz mağduriyeti kimse duymuyor. Herkes rahatında, herkes saraylarda ama siz emeğinizin, alın terinizin karşılığını alabilmek için yollarda yürümeye devam ediyorsunuz. Sonuna kadar arkanızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yanınızdayız, omuz omuzayız. Bu haklı mücadelenizde de başarıya ulaşmanız için, zafere ulaşmanız için elimizden ne geliyorsa seve seve de yapmaya hazırız."

Kaynak: ANKA

Ulaş Karasu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:36
Talimatı verdi Sergen Yalçın’ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:45:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.