CHP'den Malatya Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

20.05.2026 09:47
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Malatya'daki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, olumsuz bir haber almamayı diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

AFAD, saat 09.00'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Malatya. Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, olumsuz bir haber almamayı diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afet, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

