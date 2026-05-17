CHP'den Mavi Vatan Yasası'na Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Mavi Vatan Yasası'na Çağrı

17.05.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yankı Bağcıoğlu, Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarının çözülmesi için Deniz Yetki Alanları Kanunu'nu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, hazırlanması planlanan "Deniz Yetki Alanları Kanunu"nda Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin temel sorunların açık şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, Doğu Akdeniz'de MEB ilanı ve EGAYDAAK meselesinin hukuki zemine kavuşturulması çağrısı yaptı.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kamuoyunda "Mavi Vatan Yasası" olarak bilinen deniz yetki alanlarına yönelik yasal düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunması noktasında, bugüne kadarki dağınık mevzuattan ve farklı hükümlerden kaynaklanan muğlaklığı giderecek bir "Deniz Yetki Alanları Çerçeve Yasası"na ihtiyaç duyulduğu belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak hazırlanması uzun yıllar süren ve adeta bir yılan hikayesine dönen bu kanunda, devletimizin kırmızı çizgisi olan Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki esas ve en kritik sorunların çözümüne net bir şekilde yer verilmesi gerekir. Bugün küresel ölçekte deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında en kritik kavram olan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Doğu Akdeniz'de mutlaka ilan edilmeli, Ege'de ise egemenliğin temel anahtarı konumundaki EGAYDAAK meselesi bu kanunla mutlak surette hukuki bir zemine oturtulmalıdır. Bunlar yok sayılamaz, geri plana itilemez."

DOĞAL GAZ VE PETROL ARAMALARINA YENİDEN BAŞLAMA ÇAĞRISI

2019 yılında BM'ye deklare edilen sınırlar çerçevesinde, Doğu Akdeniz'de MEB ilanını bir an önce hayata geçirmeliyiz ki balıkçılık başta olmak üzere üçüncü taraf devletlerin haklarımızı gasp etmesinin önüne geçilsin ve haklarımız koruma altına alınsın. Sondaj ve araştırma gemisi filosu bakımından dünyada dördüncü sırada olan bir güç olarak Doğu Akdeniz'de 'ipso facto' (kendiliğinden) hakkımız olan doğal gaz ve petrol arama/çıkarma faaliyetlerine, 2020 yılından bu yana verilen araya son verilerek derhal ve kararlılıkla yeniden başlanmalıdır.

TÜM TARAFLARIN KATILIMINA VURGU

Hal böyleyken bu hayati unsurlar kapsanmadığı takdirde bu kanun hangi sorunlara çözüm olacaktır? Devletimizin denizlerdeki beka unsurlarını ve asli haklarını tam manasıyla içermeyen bir kanun, baştan kadük kalmaya mahkumdur. Talebimiz, ilgili kanunun denizcilik konusuna yıllarını vermiş tüm uzmanların da görüşü alınarak bu eksiklerin ivedilikle giderilmesi ve yasanın tarihsel sorumluluğuna uygun hale getirilmesidir."

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Politika, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Mavi Vatan Yasası'na Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:33:13. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'den Mavi Vatan Yasası'na Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.