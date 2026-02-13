CHP'den Memur Emeklilerine Zam Teklifi - Son Dakika
CHP'den Memur Emeklilerine Zam Teklifi

13.02.2026 11:34
CHP'li Engin Altay, memur emeklilerine seyyanen 22 bin 157 TL zam için yasa teklifi sundu.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik mağduriyeti gidermeye yönelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Altay, "Memurlarımıza seyyanen ödenen 22 bin 157 TL'lik artış, bugün aynı görevleri yıllarca onurla yapmış memur emeklilerimize verilmemektedir. Bu durum, sosyal devlet ilkesiyle ve hakkaniyet duygusuyla bağdaşmamaktadır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik mağduriyeti gidermeye yönelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Altay, kanun teklifinin gerekçesinde, Türkiye'de emekli memurların ekonomik koşullar nedeniyle onurlu bir yaşam sürmelerinin zorlaştığını savunarak hükümetin uyguladığı ekonomi politikalarının gelir dağılımında adaletsizliğe yol açtığını söyledi. Gerekçede, özellikle 2023 Temmuz ayında yapılan seyyanen zammın emeklilere yansıtılmaması nedeniyle yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin mağdur olduğu belirtildi. Çalışan memurlar ile emekliler arasındaki gelir farkının derinleştiği vurgulanan gerekçede, bu durumun sosyal devlet ve Anayasa'nın güvence altına aldığı sosyal güvenlik hakkı ilkelerine aykırı olduğu söyledi.

Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Memurlarımıza seyyanen ödenen 22 bin 157 TL'lik artış, bugün aynı görevleri yıllarca onurla yapmış memur emeklilerimize verilmemektedir. Bu durum, sosyal devlet ilkesiyle ve hakkaniyet duygusuyla bağdaşmamaktadır. Bu nedenle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na ek madde eklenmesi için kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Teklifimizle; memurlara halihazırda ödenen 22 bin 157 TL'lik seyyanen artışın memur emeklilerine de aynen yansıtılmasını öngörüyoruz. Memur emeklisine 22 bin 157 lira seyyanen zam haktır. Bugün bir memur aktif görevdeyken aldığı ilave artışı, emekli olduğunda kaybetmektedir. Oysa emeklilik bir lütuf değil; yılların emeğinin, sadakatin ve alın terinin karşılığıdır. Devlete ömrünü vermiş bir öğretmenin, bir hemşirenin, bir polisin, bir mühendisin emekli olduğunda gelir kaybına uğraması kabul edilemez. Memur emeklileri artan kira bedelleri, gıda fiyatları ve temel yaşam giderleri karşısında her ay biraz daha zorlanmaktadır. Aynı unvanla, aynı hizmet süresiyle çalışmış kişiler arasında aktif–emekli ayrımı üzerinden gelir uçurumu yaratmak adalet değildir. Biz diyoruz ki; çalışırken verilen hak, emekli olunca geri alınamaz. Devlet, vefayı lafta değil icraatta göstermelidir. Memur emeklilerimiz yalnız değildir. Meclisi ve tüm siyasi partileri, bu adaletsizliği gidermeye ve memur emeklilerimizin sesi olmaya davet ediyorum."

Altay, kanun teklifiyle "memurlar ve emekli memurlar arasındaki adaletsizliklerin giderilmesini ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesini" amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.