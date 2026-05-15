CHP'den Memurlar için Sicil Affı Teklifi

15.05.2026 09:39
CHP, kamu görevlilerine yönelik sicil affı için kanun teklifi sundu; bazı disiplin cezaları silinecek.

(TBMM) - CHP'nin memurlara yönelik sicil affını içeren kanun teklifi, Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ın ortak imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

"Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi" ile kamu görevlilerinin geçmişte aldıkları bazı disiplin cezalarının özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik kayıt sistemlerinden silinmesi öngörülüyor."

Teklifin genel gerekçesinde, kamu hizmetinin etkinliğinin yalnızca mevzuatın katılığıyla değil, çalışma barışının korunması ve kamu personelinin motivasyonunun artırılmasıyla mümkün olduğu belirtildi. Uzun yıllar önce verilen disiplin cezalarının memurların kariyerlerini, görevde yükselmelerini ve idari değerlendirmelerini olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulanan gerekçede, özellikle uyarma ve kınama gibi cezaların uzun süre personelin karşısına çıkarılmasının "ölçülülük, hakkaniyet ve rehabilitasyon ilkeleriyle bağdaşmadığı" ifade edildi.

Teklifle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memurlar ile sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen personelin; uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına ilişkin kayıtlarının affedilmesi düzenleniyor.

Düzenlemede, devlet memurluğundan çıkarma cezası ise affın dışında tutuldu. Ayrıca terör suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, devlet sırlarını açığa vurma ve kamu vicdanını yaralayan diğer suçlardan hüküm giyenlere verilen disiplin cezaları da kapsam dışında bırakıldı.

Teklifle, affa konu disiplin kayıtlarının kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde personel özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik sistemlerden silinmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA

