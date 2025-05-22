CHP'den Merkez Bankası'na Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Merkez Bankası'na Enflasyon Eleştirisi

22.05.2025 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necati Yağcı, enflasyon sorununu dış faktörlere bağlayan Merkez Bankası'nı eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, "Sorunları dış faktörlere bağlama geleneğini Merkez Bankası Başkanı da sürdürüyor. Enflasyonun nedenini ya küresel ticaret politikalarına ya da zirai don gibi dışsal etkenlere yükleyerek sorunun yapısal ve içsel kaynaklarına hiç temas etmiyor" dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyon tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında" sözlerini eleştiren Yağcı, "Birisi çıkıp size 'Yarın hava sıcaklığı 19 ila 29 derece arasında olacak' dese ne kadar ciddiye alırsınız? Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması da ancak o kadar ciddiyet taşır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 2025 yılının ikinci Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştirdi. CHP Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yağcı'nın açıklaması şöyle:

"Sorunları dış faktörlere bağlama geleneğini Merkez Bankası Başkanı da sürdürüyor. Enflasyonun nedenini ya küresel ticaret politikalarına ya da zirai don gibi dışsal etkenlere yükleyerek sorunun yapısal ve içsel kaynaklarına hiç temas etmiyor. Merkez Bankası yönetimi ekonomik sorunlara sebep-sonuç ilişkisi kurmadan temennilere dayanan ve çelişkiler içeren bir yaklaşımla yaklaşıyor."

Karahan'ın "Enflasyon tahmin aralığımız yüzde 19 ile 29 arasında" sözlerini eleştiren Yağcı, "Birisi çıkıp size 'Yarın hava sıcaklığı 19 ila 29 derece arasında olacak' dese ne kadar ciddiye alırsınız? Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması da ancak o kadar ciddiyet taşır" dedi.

"Gerçeklikten kopuk bir iyimserlik"

Karahan'ın, 19 Mart sonrası yaşanan ekonomik gelişmeleri yok saydığını öne süren Yağcı, mevcut ekonomik ortamda yüksek faiz ve baskılanan döviz kuru sarmalının sürdüğünü vurguladı. "Bu koşullar altında 'Her şey kontrol altında' mesajı vermeye çalışmak, gerçeklikten kopuk bir iyimserliktir" diyen Yağcı, 2025 yılına ilişkin cari açık tahminlerinin de iyimser görünmesine rağmen aslında gelecek döneme dair endişe verici sinyaller taşıdığını savundu. Yağcı, son bir ayda gıdada yüzde 2, ulaşımda yüzde 3,8, konut ve kirada ise yüzde 4,6 oranında fiyat artışı yaşandığını hatırlatarak "Kalan aylarda ortalama yüzde 1,2'lik bir enflasyon beklentisini dile getirmek, toplumun ekonomik hafızasına ve yaşadığı gerçekliğe ters düşmez mi" diye sordu.

"Dar gelirli belirsizliğe terk ediliyor"

Sorunun özünü görmezden gelmenin yoksullaşan ve direnci kırılmış dar gelirli kesimleri, ayakta kalmaya çalışan işletmeleri ve çalışanları belirsizliğe terk ettiğini belirten Yağcı, Merkez Bankası'nın açıklamalarının kamuoyuna güven vermediğini söyledi. "Türkiye bu aşamayı çoktan geçti" diyen Yağcı, mevcut politikaların yeterli olmadığını ve kamuoyunda inandırıcılık yaratmadığını savundu.

"Yeni bir hikayeye ihtiyaç var"

Yağcı, son olarak Türkiye'nin nitelikli kadroların yön verdiği, yapısal dönüşümleri önceleyen ve uzun vadeli politikalarla desteklenen yeni bir döneme ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Artık yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Hem de vakit çok geç olmadan" dedi.

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Fatih Karahan, Necati Yağcı, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Kopuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Merkez Bankası'na Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi
Gazetecinin sorusu Trump’ı küplere bindirdi: Defol git Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
Soykırımla suçladı Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti
Kahraman köpek ’Bob’ hayatını kaybetti Kahraman köpek 'Bob' hayatını kaybetti
Önce üzdü sonra sevindirdi 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor Önce üzdü sonra sevindirdi! 40 yaşındaki Ronaldo durmuyor
CHP’li Asu Kaya’dan, İYİ Partili Hasan Toktaş’ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama CHP'li Asu Kaya'dan, İYİ Partili Hasan Toktaş'ın skandal mesajı hakkında ilk açıklama
Oğuz Murat Aci’nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Yıl sonuna kadar birkaç ülke İbrahim Anlaşmalarına katılabilir
FIFA resmen açıkladı 32 takıma özel transfer dönemi FIFA resmen açıkladı! 32 takıma özel transfer dönemi

18:24
Putin’den Ukrayna sınırında “tampon bölge“ talimatı
Putin'den Ukrayna sınırında "tampon bölge" talimatı
17:05
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki lise öğrencisi başından vurulmuş halde bulundu
15:58
Yeni kredi destek paketi geliyor Erdoğan, ’’Bu adımı atmaya mecburuz’’ diyerek duyurdu
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, ''Bu adımı atmaya mecburuz'' diyerek duyurdu
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
12:43
Lüks rezidansa baskın Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi
00:21
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü saldırıları sona erdirmek için şart koştu
23:56
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
Yüksek gerilim hattına temas eden inşaat işçisi hayatını kaybetti
23:38
Tottenham, Manchester United’ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu
23:26
Havalimanında bir hayli eğlendi İrem Derici’den ilginç dans
Havalimanında bir hayli eğlendi! İrem Derici'den ilginç dans
23:20
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
Trump’ın ‘Altın Kubbe’si Çin’i alarma geçirdi: Uzayı askerileştirecek
23:16
Gazze’ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Gazze'ye giren insani yardımlar Filistinlilere ulaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 18:33:20. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'den Merkez Bankası'na Enflasyon Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.