CHP'li Murat Emir'den, MHP'li Yıldırım'a: "İmamoğlu'nu Siz Tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da Siz Hedef Gösteriyorsunuz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Murat Emir'den, MHP'li Yıldırım'a: "İmamoğlu'nu Siz Tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da Siz Hedef Gösteriyorsunuz"

15.02.2026 14:59  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın Mansur Yavaş'ı hedef gösteren açıklamalarına yanıt vererek, 'Yargıyı kontrol eden sizsiniz' dedi. Emir, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır" yanıtını verdi.

Murat Emir, sosyal medya hesabından, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'birinci şüpheli' olduğu" şeklinde açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'a tepki gösterdi. Emir, şu açıklamada bulundu:

"Yargıyı kontrol eden sizsiniz. Kumpas dosyalarını açan sizsiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gönderen sizsiniz. Şimdi de ABB Başkanımız Mansur Yavaş'ı mı hedef gösteriyorsunuz? Kendi elinizle kurduğunuz kumpasların sorumluluğunu Genel Başkanımız Özgür Özel'e yıkmaya çalışıp kurnazlık yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Yargı eliyle yaptığınız siyasi operasyonları CHP içi hesaplaşma gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu siz tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da siz hedef gösteriyorsunuz. CHP ise bir ve bütündür ve tüm yol arkadaşlarının arkasındadır! Kendinizi biraz geliştirmeniz gerekiyor, her açıdan."

Kaynak: ANKA

Yaşar Yıldırım, Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Murat Emir, Güncel, Emir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Murat Emir'den, MHP'li Yıldırım'a: 'İmamoğlu'nu Siz Tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da Siz Hedef Gösteriyorsunuz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:59:33. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Murat Emir'den, MHP'li Yıldırım'a: "İmamoğlu'nu Siz Tutuklattınız, Mansur Yavaş'ı da Siz Hedef Gösteriyorsunuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.