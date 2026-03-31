Mustafa Bozbey'in Gözaltına Alınması... Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Vatandaşları Bursa Büyükşehir Belediyesi Önünde Toplanmaya Davet Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, vatandaşları Bursa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanmaya davet etti.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in evinde yapılan arama ve verilen gözaltı kararı, kabul edilemez bir aymazlığın göstergesidir. Bu siyasi operasyonlar, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını hedef almaktadır. Tüm Bursalıları sandıkta tecelli eden haklarını korumak üzere Bursa Büyükşehir Belediye binası önünde dayanışmaya ve sesimizi yükseltmeye çağırıyoruz. Bu hukuksuz girişimlerin karşısındayız. Başkanımız Mustafa Bozbey'in sonuna kadar yanındayız, arkasındayız. Sandık gelecek… Her şey değişecek."